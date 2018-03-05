Tire 1922 hakeme takıldı 1-3

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Tire 1922, lig’in 25. haftasında sahasında cezası nedeniyle seyircisinden yoksun kaldığı maçta lider Darıca Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın yan hakemi Serdar Soydan verdiği kararlarla maça damgasını vurdu

Erkan Kart- 5. Dakikada Hakkı’nın attığı röveşata golü ile geriye düşen ev sahibi ekip golden sonra başa baş bir oyunla sahada mücadele etti ve aradığı beraberlik golünü Ersin ile 66. Dakikada buldu. Gol sonrasında da galibiyet için yüklenen Tire 1922, ani gelişen konuk ekip atağında az adamla yakandı. Hasan’ın Emrah’a ceza sahası dışında yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi tereddütte kalınca yan hakem Serdar Soydan’ın kararına uyarak penaltı kararı verdi. Cafercan takımını öne geçiren Golü kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında ofsayt pozisyonunda olan Emrah’ın gölü sonrasında uzun süre itirazlarını sürdüren Tire 1922 Nihat sarı kart gördü ve maçı konuk ekip 3-1 kazanarak yoluna devam etti. Karşılaşma sonunda İç sahadaki galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen İzmir ekibi 39 puanda kalırken, konuk takım 49 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.



Maç dakikaları:



5. Dakikada gelişen konuk ekip atağında ceza sahasına gelen ortada Hakkı şık bir röveşata ile topu ağlarla yolladı: 0-1.



22. Dakikada Tire’li Güner'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Gökhan topu son anda güçlükle çeldi.



36. Dakikada Darıca ekibinde sağ çaprazdan Alperen'in şutunda kaleci Fatih'in çeldiği top yan direğe çarparak dışarı çıktı.



66. Dakikada ataklarını sıklaştıran Tire 1922'de Erdinç'in ortasında ceza sahası içinde arka direkte boş kalan Ersin'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.



89. Dakikada Hasan’ın Emrah’a ceza sahası dışında yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Alper Oran tereddüt’te kalınca yan hakem Serdar Soydan’ın kararına uyarak penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Cafercan topu filelere gönderdi: 1-2.



90+2'nci dakikada Darıca Gençlerbirliği kontratağında topla buluşan son isim Emrah maçın skorunu belirledi: 1-3. – Tire





STAT: Tire 4 Eylül



HAKEMLER: Alper Oran (xx), Serdar Soydan (?), Ahmet Eken (xx)



TİRE 1922: Fatih (xx) - Ufuk (x) (Dk. 58 Sergen x), Erdinç (xx), Nihat (xx), Hasan (xx), Mümin Talip (xx), Güner (xx), Cemal (x) (Dk. 58Kemal Samet x), Ersin (xx), Sefa (x) (Dk. 78 Furkan Mızrak x), Gökhan (x)



DARICA GENÇLERBİRLİĞİ : Gökhan (xx) - Alper (x) (Dk. 70 Aziz x), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Alperen (xx), Cafercan (xx), Bünyamin Cesur (xx), Mehmet (xx), Hakkı (xxx) (Dk. 68 Görkem x), Hayrullah (xx), Halil (xx) (Dk. 83 Emrah x)



GOLLER: Dk. 5 Hakkı, Dk. 89 (P) Cafercan, Dk. 90+2 Emrah (Darıca Gençlerbirliği ) - Dk. 66 Ersin (Tire 1922)



SARI KART: Alper (Darıca Gençlerbirliği) Nihat Yılmaz ( Tire 1922 )