Tire 1922 kupada havlu attı: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Tire 1922 Spor, evinde Sivas Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Sivas Belediyespor tur atladı

Erkan Kart- TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalarak 10 puan ile lider olan Tire 1922 Spor, Ziraat Türkiye Kupasında bir önceki turda Turgutluspor’u eleyerek 3. Tur karşılaşmasında evinde Sivas Belediyespor'u konuk etti. Baştan sona mücadelenin üst seviyede olduğu karşılaşmada turu geçen taraf konuk ekip oldu. İzmir temsilcisi ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada rakip kaleyi abluka altına aldı ve sayısız pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı. Konuk ekip ani gelişen bir kontra atakta 78. Dakikada Emrah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde rakip kalede gol arayışlarında başarılı olamayan Tire 1922 spor skoru değiştiremeyince kupaya veda etti. Karşılaşmayı takip eden Tireliler maç sonunda her iki takımı da mücadelelerinden dolayı alkışlarken, sporcularda sahadan bir birlerini tebrik ederek ayrıldılar.

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Aykut Küçük (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) Nihat (x), Burak (xx), Gökhan (x), Semih (xx) (Dk. 87 Furkan), Berke (x), Hüseyin (x), Celal (xx), Hasan (xx), Bertuğ (x) (Dk. 42 Sergen x), Tugay (x)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xxx) Murat (xx), Ercüment (x) (Dk. 63 Alpay x), Berkay (xx), Emrah (xxx), Güray (xx), Serkan (xxx), Ali (xx), Mehmet Fatih (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (x) (Dk. 72 Muhammet)

GOL: Dk. 78 Emrah (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Tugay, Burak, Furkan (Tire 1922) Berkay, Mehmet Fatih, Gökhan (Sivas Belediyespor)