Tire 1922 - Turgutluspor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Tire 4 Eylül Stadı'nda Turgutluspor’u ağırlayan Tire 1922, rakibini 44’te Sefa ve 83’te Orkun’un kaydettiği gollerle tur atlayan taraf oldu. 90+4’te gole giden Yaşar’ı düşüren Güner kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Erkan Kart- Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında evinde Turgutluspor’u ağırlayan Tire 1922, güçlü rakibini 44’te Sefa ve 83’te Orkun’un golleriyle geçmesini bilerek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Tire 1922 hızlı aşladı. Henüz 1. Dakikada, Sefa’nın falsolu şutu üstten auta çıktı. 3 Dakikada Nihat’ın yerden vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 35. Dakikada Gökhan’ın orta şut karışımı vuruşu sonuç getirmedi. 44. Dakikada Kaleci Tunahan’dan dönen Gökhan’ın şutunu takip eden Sefa düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Her iki takım adına da fazla pozisyonun yaşanmadığı ilk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile kapandı.



62. Dakikada sağ çaprazdan Ersin’in şutunu kaleci Tunahan önledi. 69. Dakikada Kadir’in kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı. 70. Dakikada çalımlarla altı pasa içine giren Mümin, şut çekmekte geç kalınca ayağından açılan topu kaleci Tunahan kontrol etti. 83. Dakikada Orkun kaleyi hafif sol çaprazdan gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta şık bir gole imza attı: 2-0. 86. Dakikada Tolunay, 87’de ise Ferdi takımları adına girdikleri pozisyonlardan yararlanamadı. 90+4’te, gole giden Yaşar’ı düşüren Güner, direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 3. Tura adını yazdıran Tire 1922 galibiyet sevincini maç sonunda taraftarıyla paylaştı.Tire 1922'nin tur sevinci soyunma odasında da devam etti.





STAT: Tire 4 Eylül



HAKEMLER: Feridun Daldaş***, Muratcan Ilgaz***, Yusuf Batuhan Yıldızlar***



TİRE 1922: Fatih***, Ufuk** (46 Ersin***), Furkan***, Nihat***, Sefa*** (78 Tolunay**), Gökhan*** (89 Tayfun?), Hasan***, Orkun***, Mümin Talip***, Güner***, Mümin Aysever***



TURGUTLUSPOR: Tunahan*, Yaşar*, Mustafa*, Abdullah* (62 Ferdi*), Fatih*, Aziz*, Ramazan**, Muhammed*, Oktay**, Emre* (56 Kadir**), Oğuz* (64 Mehmet**)



SARI KART:Nihat, Mümin Talip, Furkan (Tire 1922), Muhammed, Emre, Oktay, Aziz, Mehmet, Ferdi, Kadir (Turgutluspor)



KIRMIZI KART: 90+4 Güner (Tire 1922)



GOL: Dk.44 Sefa, 83 Orkun