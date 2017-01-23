Tire Dardanel’e acımadı: 2-1

Geçen hafta deplasmanda Derincespor ile 1-1 berabere kalan Tire 1922, yeni Teknik Direktörü Mesut Toros yönetiminde çıktığı ikinci resmi maç ında galibiyetle tanıştı. Güçlü rakibi Dardanelspor’u 2-1 ile geçen kırmızı beyazlılar 90 dakikanın sonunda galibiyet sevincini taraftarlarıyla kutladı. Bir gol atan bir golde de katkısı bulunan Güner Okay sahanın yıldızı oldu. Her iki takımında güzel oyununu sahaya yansıtınca karşılaşmaya gelen taraftarlar zevkli ve çekişmeli bir maç seyretti. Karşılaşmaya konuk ekip Dardanelspor hızlı başladı. Henüz 2. Dakikada, Ufuk’un ceza sahası önünden savurduğu sert şutu kaleci Ömer yatarak önledi. 8. Dakikada Furkan Tuşik’in şutunda kaleci Ceyhun’dan dönen topu müsait pozisyonda olmasına rağmen Hakan Yağmurkaya dışarı gönderdi. 19. Dakikada ani gelişen Dardanelspor atağında kaleci Ömer ile karşı karşıya kalan Mertcan takımı adına net bir fırsatı değerlendiremedi. 28. Dakikada Güner’in sağ çaprazdan çektiği sert şut kaleci Ceyhun’u geçip, üst direkten döndü,altı pasta topu önünde bulan Hakan Yağmurkaya fileleri sarstı 1-0. 32’de, Melih’in uzaktan vuruşu üstten auta gitti.

Güner göz doldurdu

51. Dakikada kaleci Ömer’in kısa düşen degajında topu önünde bulan Uğur, yüzde yüzlük net gol pozisyonundan yararlanamadı. Dardanelspor’da Mertcan’ın yerine oyuna giren Fırat 56’da skora denge getirdi. Dardanelspor kontra atağında topla buluşan Fırat düzgün bir vuruşla kaleci Ömer’i avladı ve takımını eşitliğe taşıyan golü kaydetti 1-1. 67. Dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen günün başarılı ismi Güner Okay, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yayın hemen dışından şık bir vuruşla Tire 1922'yi 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın son bölümlerinde her iki takımın atakları gol getirmeyince ev sahibi Tire 1922 sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

STAT: Tire 4 Eylül

HAKEMLER: Alper Oran***, Fatih Çeltikçi***, Serhat Sağır***

TİRE 1922: Ömer***, Ramazan***, Furkan Tuşik****, Emre** (63 Ozan**), Gökhan***, Hakan Yağmurkaya***, Güner****, Melih*** (87 Yasin?), Hakan Çakır***, Mümin***, Yusuf*** (71 Furkan Mehmet Tuncer**)

DARDANELSPOR: Ceyhun*, Sinan*, Can**, Uğur Uğur**, Nuri**, Ufuk* (63 Selim**), Bedri*, Ahmet Sözmez**, Ahmed Emir Tekçam**, Ahmet Yaza**, Mertcan* (46 Fırat***)