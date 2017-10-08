Tire1922, Kayseri Erciyes’e gol yağdırdı 5-0

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta geride kalan 6 haftada 6 beraberlik alan Tire 1922, Ligin 7. haftasında galibiyetle tanıştı. Kırmızı beyazlılar sahasında konuk ettiği Kayseri Erciyes spor’u 42’de Tayfun, 64 ve 90’da Sefa, 80’de Cemal ve 83’te kaptan Gökhan’ın golleriyle farka gitti:5-0

Erkan KART - Tire 1922, üç puanla ligin 7 haftasında tanıştı. Zayıf rakibi Kayseri Erciyes spor’a patlayan kırmızı beyazlılar 3 puanı rakip filelere gönderdiği 5 golle aldı. 500’e yakın taraftar topluluğunun izlediği karşılaşmaya ev sahibi Tire 1922 hızlı başladı. 2. Dakikada defansın geri pasında kaleci Osman topu ıska geçince Tayfun takip ettiği topu aut çizgisi üzerinden kaleye vurdu. Kaleci Osman hatasını son anda uzanıp topu dışarı çelerek telafi etti. 4. Dakikada Cemal’in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı. 8. Dakikada Okan’ın sağ çaprazdan attığı sert şut sonuç getirmedi. 42. Dakikada Sefa’nın sağ kanattan ortasında Tayfun kafayla kaleci Osman Kuş’u avladı: 1-0. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile kapandı. Tire 1922 ikinci yarı oynadığı futbol ve attığı gollerle coştu. 64. Dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Sefa durumu 2-0 yaptı. 80. Dakikada Ersin’in ceza sahası içine mükemmel pasında Cemal skoru 3-0’a taşıdı. 83. Dakikada Sefa’nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte kaptan Gökhan, topun gelişine şık bir vuruşla skoru 4-0 yaptı. 90. Dakikada günün başarılı ismi Sefa maçın skorunu belirleyen golü attı. Sol kanattan Gökhan’ın mükemmel ortasında ceza alnında Sefa şık bir vuruşla fileleri havalandırdı ve son sözü söyledi 5-0. TİRE 1922:5 KAYSERİ ERCİYES SPOR:0 STAT: Tire 4 Eylül HAKEMLER: Mehmet Türkmen***, Selim Şenöz***, Berkay Salman*** TİRE 1922:Faik***, Ufuk***, Erdinç***, Nihat** (53 Furkan***), Sefa****, Tayfun*** ( 65 Güner**), Gökhan***, Mümin Talip***, Yunus*** Cemal***, Tolunay** (46 Ersin***) KAYSERİ ERCİYES SPOR: Osman Kuş*, Muhammed*, Ömer*, Furkan*, Okan* (72 Mertcan*), Yakupcan*, Emre* (62 Göktuğ*), Yusuf*, Batuhan* (46 Seyfettin*), Turgay*, Talha* SARI KARTLAR: Taha (Kayseri Erciyes spor) GOL: Dk.42 Tayfun, 64 ve 90 Sefa, 80 Cemal, 83 Gökhan