Haber Kaynağı: DHA

Sarı kırmızılı ekipte oynadığı 1993-94 sezonunda çektirdiği fotoğrafta geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp mal varlıklarına el koyulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski futbolculardan İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker, halen aranan Arif Erdem, Akhisar Belediyespor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Cihat Arslan'ın yanı sıra Benhur Babaoğlu ve Yusuf Tepekule'yle birlikte görülen Tolungüç, "Bu yapılanmayla bağlantım yok. Aksine benim 20 yılımı çaldılar" dedi.Galatasaray'a ilk geldiği dönemde İsmail Demiriz'in, "Kahvaltıya gideceğiz" diye çağırmasıyla açılışa katıldığını söyleyen Tolungüç, "Ne olduğunu bilmeden gittim. Sonradan hiçbir aktivitelerine katılmadım. Himmet adı altındaki parayı vermedim.O sezon şampiyon olmuştuk ve ben birçok maçta forma giymiştim. Takıma sonradan Hakan Ünsal da katıldı. Aralarına girmediğim için beni dışladılar. Takımda istemediler. Yönetici Adnan Polat beni çağırıp kadroda düşünmediklerini söyledi ve Antalyaspor'a kiralandım. Sonradan davet etmememe rağmen bu futbolculardan düğünüme gelenler oldu. Türkiye Futbol Federasyon'un açtığı kurslar dışında hiçbiriyle görüşmedim" diye konuştu.Cemaat yapılanmasının teknik direktör olarak da karşısına pek çok engel çıkardığını, birçok kulüple anlaşmasına engel olduğunu söyleyen Tolungüç şöyle konuştu:"Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük için A lisans diplomamı 1998'de aldım. Aradan geçen süreçte kulüplerde hiç dolu dolu çalıştırılmadım. 2001-2006 yılları arasını boş geçirdim. Anlaşmak üzere olduğum pek çok kulüpte, son anda araya birilerini sokarak cemaatçi teknik adamlar göreve getirildi. Onlar çalışırken ben dışarıdan bakarak televizyonda para almadan yorumculuk yaptım. Teknik direktör olarak yıllarımı çaldılar. Galatasaray'da forma giydikten sonra aradan geçen 23 yılda da bunlarla kesinlikle temasım olmadı. Bu hainlerle yürüsem Galatasaray'da şampiyon kadronun oyuncusuyken kiralık gönderilmez, teknik direktör olarak boşta kalmazdım. Benim içindeki vatan sevgisini, yapımı, kişiliğimi herkes bilir."