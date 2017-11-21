Tuna: Göztepe'nin kaybetme korkusu olmayacak

Süper Lig'de 25 Kasım Cumartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, savunmadaki sorunları bir nebze de olsa çözdüklerini söyledi

Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Bursaspor maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, net pozisyonlar yakalamalarına rağmen müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydetti.



Bursaspor karşısında gerçekleştirmek istediklerini sahaya yansıttıklarını aktaran Tuna, "Hiçbir maçta Göztepe'nin kaybetme korkusu olmayacaktır, Bursaspor karşısında da endişemiz olmadı. Bunu da iyi yönetebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü oyun anlamında iki haftalık mağlubiyetten sonra böyle bir geçiş sonuçtan daha önemliydi." dedi.



Teleset Mobilya Akhisarspor'un dış sahada hızlı hücumda etkili olduğunu belirten Tuna, şöyle konuştu:



"Evimizde, taraftarımızla çok güçlü bir hale dönüşebiliyoruz ama bazı eksiklerimiz vardı. Bunların üzerine daha fazla çalışma imkanı bulduk. Bu üretkenliğimiz de Bursaspor maçında bundan kaynaklandı. Hala aşmamız gereken yönlerimiz var. Savunma anlamında zaaflarımız vardı, bunları biraz telafi ettiğimizi düşünüyorum."



Tuna, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından üst üste Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları hatırlatarak, "Bunları da iyi noktaladığımızda ikinci yarıya daha iyi bir Göztepe ile başlayabiliriz diye düşünüyorum. Akhisarspor maçını da bu açıdan çok önemli bir nokta olarak görüyorum." diye konuştu.



Futbolculardan Oscar Scarione'nin iyileştiğini, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına kadar kendisini takip edeceklerini dile getiren Tamer Tuna, Mathieu Peybernes'in tedavisinin ise sürdüğünü sözlerine ekledi.