Türk sporu için yüz kızartan haber!

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) güncellenen doping cezalı sporcular listesini yayımladı.



2020'YE KADAR ATLETİZM PİSTLERİNDEN UZAK KALACAKLAR

Ceza alan atletler arasında Elvan Abeylegesse, Gamze Bulut ve Songül Konak da yer aldı.Doping yaptıkları saptanan milli atletler Elvan Abeylegesse'ye 2, Gamze Bulut ve Songül Konak'a ise dörder yıl men cezası verildi.Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF), geriye dönük inceleme sonucu 2007 Dünya Şampiyonası'nda alınan numunelerinde yasaklı maddeye rastlandığı için 31 Mart 2016'da 2 yıl men cezası verdiği Elvan, 29 Eylül 2015'ten itibaren 2 yıl ceza aldı. Elvan'ın 25 Ağustos 2007'den 25 Ağustos 2009'a kadar katıldığı yarışmalardan da diskalifiye edildi.2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metre yarışını 2. sırada bitiren Gamze Bulut'a, 30 Mayıs 2016'dan başlamak üzere 4 yıl men cezası verildi.Gamze'nin biyolojik pasaportunda sapma tespit edildiği 20 Temmuz 2011'den itibaren katıldığı etkinliklerden de diskalifiye edildiği bildirildi. Kadınlar 1500 metre disiplininde yarışan bir diğer Türk atlet Songül Konak ise 19 Haziran 2016'dan itibaren 4 yıl ceza aldı ve 17 Mayıs 2015'den beri katıldığı yarışmalardan diskalifiye edildi.