U12 İzmir Cup Terim ve Riekerink ile açıldı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlediği 4'üncü Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılışına Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink de katıldı

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 12 ülkeden 17'si yabancı toplam 48 takımın katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa'nın 12 yaş grubunda en prestijli turnuvaları arasına giren organizasyonun açılış töreninde takımlar tek tek anons edilerek sahaya çağrıldı.Minik futbolcular daha sonra sahne olarak hazırlanan platforma çıkarak topla hünerlerini sergiledi. Seçluk'a gelmeden önce Torbalı'daki altyapı tesislerini gezen Fatih Terim sahaya giriş yaptığında coşku doruğa ulaştı. Küçük futbolcular, Terim'le fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışırken, Fatih Terim ile Riekerink bol bol sohbet etti.



Tesis zengini



Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılışına katılmak için İzmir'e gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kırmızı lacivertlilerin Torbalı'da Türk futbolunun efsane golcülerinden Metin Oktay'ın adını taşıyan tesislerini gezdi. Altınordu'ya her geldiğinde yeni bir tesis gördüğünü belirten Terim, 'Böyle tesislerin sayısının artması, Türk futbolunun geleceği açısından gerçekten çok önemli. Altınordu'ya hem U12 İzmir Cup, hem de tesisleri ve Türk futboluna kazandırdığı gençler için tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Altınordu'nun yetiştirdiği ve A Milli Takım forması giyen Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder dahil olmak üzere tüm gençleri dikkatle takip ettiğini de belirterek, 'Gençler bizim istikbalimiz. Ancak biz sözde değil, gerçekte de bunu kendimize hedef edindik. Çağlar ve Cengiz dahil bir çok gencimizi izliyoruz, gelişimlerini takip ediyoruz ve Türk futboluna kazandırmaya devam ediyoruz' dedi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Terim'e seramik top hediye edip ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Terim, tesiste Galatasaray'ın efsanelerinden olan Metin Oktay'ın heykeli önünde de poz verdi.