Uçar: 1. Lig'e dönmeye çalışmalıyız

Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 6-0 yenerek 4'üncü sıradaki yerini koruyan Karşıyaka'nın teknik direktör Turgut Uçar, bu sezon mutlaka play off oynamaları gerektiğini söyledi

Devre arasında göreve geldiğinden bu yana play off hedefini işaret ettiğini hatırlatan Turgut Uçar, "Direkt şampiyonluktan bahsetmek bulunduğumuz noktada çok gerçekçi değil. Şampiyonluk için pek çok etkenin bir araya gelmesi lazım. Bizim transfer yasağımız var, mali olarak kulübün yıllar içinde geldiği durum belli" dedi.



Play off'a kalmaları durumunda 1'inci Lig'e çıkmak için en iddialı takımın kendileri olacağını savunan Turgut Uçar, şöyle devam etti:



"Hedefsiz olmamalı ama gerçekçi hedefler koymalıyız. Gelecek yaz dönemini de kapsayan transfer yasağımız var. Takım sezon başından bu yana play off hattından kopmadı. Bu şansı iyi kullanmalı, play off oynayarak 1'inci Lig'e dönmeye çalışmalıyız. Kulübün sıkıntılı durumunda 1'inci Lig'e çıkmak büyük bir adım, motivasyon kaynağı ve maddi kazanç getirir. Futbolcularımla birlikte sezon sonuna kadar bu hedefi kovalayacağız."



TABLO TERSİNE DÖNDÜ



Ligin ilk yarısında iç sahada başarılı sonuçlar alırken deplasmanlarda tökezleyen Karşıyaka'da 2'nci yarıda tablo değişti. 16'ncı haftada 1461 Trabzon deplasmanından başlayarak dış sahada oynadığı son 3 müsabakayı kazanan Karşıyaka, iç sahada ise 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Yeşil kırmızılı ekip bu periyotta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0, Tuzlaspor'u 3-2, Erciyesspor'u ise 6-0 mağlup etti. Evinde ise son galibiyetini 4 Aralık'ta Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek alan Karşıyaka, bu müsabakanın ardından devrenin son sınavında Menemen Belediyespor'a 2-1 yenildi. Karşıyaka, ikinci yarıda iç sahadaki ilk iki maçta da Bugsaşspor'la 0-0 berabere kalıp Ankaragücü'ne 2-0 teslim oldu.