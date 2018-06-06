Ünlü teknik direktör Kayıhan hayatını kaybetti

İzmir'in Türk futboluna kazandırdığı ünlü teknik direktörlerden Ümit Kayıhan, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan 64 yaşındaki Ümit Kayıhan yaşam mücadelesine yenik düştü. Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik adam olarak uzun yıllar hizmet veren, televizyonda yorumculuk da yapan Kayıhan'ın cenaze namazı yarın Alsancak Hocazade Cami'nde öğle namazının ardından kılınacak. İzmir'in en sevilen spor adamlarından Kayıhan'ın vasiyeti üzerine cenazesi yazlığının bulunduğu Çeşme Alaçatı'da toprağa verilecek.



İzmir'e damga vurdu



İZMİR'de 1954 yılında doğan eski milli futbolcu Ümit Kayıhan, futbola 1970'li yıllarda Göztepe'de başladı. Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor formaları giyen Kayıhan, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Karşıyaka'da gerçekleştirdi. Altınordu, Göztepe, Altay, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor kulüplerine çalıştıran Kayıhan, futbolcu olarak Altay'da Türkiye Kupası'nı kaldırırıp teknik adam olarak Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı. Futbolculuk yıllarının ardından İngiltere'de antrenörlük eğitimi gören Kayıhan, Altay'da 3 farklı dönemde teknik adamlık yapıp takımı son olarak 2013-14 sezonunda çalıştırdı.