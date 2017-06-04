Üst geçit kapatılınca, demir çitleri aşmak isteyen taraftar yaralandı

Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off final maçına saatler kala Göztepe ile Eskişehirspor'lu taraftarlar stat çevresinde takımlarına destek veriyor. Binlerce taraftar, otobüs, minibüs ve kendi araçlarıyla stada gelirken, iki takımın destekçileri iddialı konuştu. Süper Lig bileti almaya geldiklerini söyleyen futbolseverler, stada üç aşamalı arama noktalarından geçerek alındı. Karşılaşmada 13 bin 826 Göztepeli futbolsever ile 14 bin 590 Eskişehirsporlu taraftar tribünlerde olacak

Bu arada, Atatürk Parkı'ndan Antalya Stadyumu'na geçişi sağlayan üst geçit güvenlik nedeniyle kapatılınca, Sabancı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyenler zor anlar yaşadı. Bir Göztepeli taraftar ucu sivri demir çitleri aşmaya çalışırken düşüp belinden yaralandı. Taraftar ambulansla hastaneye götürüldü. Stada sandviç içerisinde meşale ve maytap sokmaya çalışan bir taraftar yakalanınca, polis telsizinden arama noktalarındaki polisler uyarıldı.







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