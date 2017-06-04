Üst geçit kapatılınca, demir çitleri aşmak isteyen taraftar yaralandı

Bu arada, Atatürk Parkı'ndan Antalya Stadyumu'na geçişi sağlayan üst geçit güvenlik nedeniyle kapatılınca, Sabancı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyenler zor anlar yaşadı. Bir Göztepeli taraftar ucu sivri demir çitleri aşmaya çalışırken düşüp belinden yaralandı. Taraftar ambulansla hastaneye götürüldü. Stada sandviç içerisinde meşale ve maytap sokmaya çalışan bir taraftar yakalanınca, polis telsizinden arama noktalarındaki polisler uyarıldı.Kaynak: DHA
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