Üst üste iki kez yenilen Göztepe'de alarm!

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olarak yara alan Göztepe, son 2 haftada alarm verdi. Önce evinde 3-1 öne geçtiği maçta Bandırmaspor'la 3-3 berabere kalarak kritik 2 puan kaybeden sarı kırmızılılar Adana'dan da eli boş dönerek ilk kez bu sezon üst üste 2 karşılaşmasını kazanamamış oldu

Ligin 11'inci haftasına kadar en az gol yiyen takım unvanını alan Göztepe, Bandırma ve Adana Demir maçlarında toplam 5 kez kalesini rakiplerine açarak savunmada da düşüş yaşadı. Kırmızı kart cezalıları Halil, Gökhan ve Mehmet Erdem'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Lokman ve Doğa'dan Adana'da yararlanamayan Göztepe, eksik oyuncularının da yokluğunu hissetti. En son ligin 3'üncü haftasında Balıkesirspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Göztepe 10 resmi maç sonunda ilk kez sahayı boynu bükük terk etti.



Bu sezon gördüğü sarı ve kırmızı kartlar nedeniyle ligin en hırçın takımı olan Göztepe'de kaptan Gosso'nun da cezalı duruma düşmesi teknik heyetin keyfini kaçırdı. Bu sezon 4'üncü sarı kartını gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu gelecek hafta iç sahada oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.



Teknik Direktör Okan Buruk ilk yarıyı 1-0 önde kapattıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Kötü futbol oynamadıklarını ifade eden Buruk, "Eksiklerle geldiğimiz bir karşılaşmaya çıktık ve ona göre oyun planı hazırladık. Skor avantajını yakaladıktan sonra oyunu tumamadık. Buradan puan ya da puanlarla dönmeyi çok isterdik, olmadı" dedi. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la ardından ligde Malatyaspor'la karşı karşıya geleceklerini belirten Buruk, "Göztepe'ye yakışır skorları alacağız" diye konuştu.



