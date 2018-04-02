Utaş Uşakspor emin adımlarla 1-0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. hafta maçında Utaş Uşakspor sahasında Sultanbeyli Belediyespor'u 1-0 Mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü

Erkan Kart- TFF 3. Lig 3. Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyen lider Utaş Uşakspor, evinde Sultanbeyli Belediyespor'u tek golle yenmeyi başardı. Taraftarlarının doldurduğu 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 44. Dakikada Tayfur Emre kaydederken, konuk ekipten Yasin, 83. Dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla puanını 59'a çıkartan Utaş Uşak, son 5 hafta öncesi en yakın rakibi Tarsus İdmanyurdu'yla arasındaki 5 puanlık farkı koruyup şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.



Stat: Bir Eylül

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Ali Tuna xx

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xxx, Levent Aktuğ xx, Fatih Çolak xxx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Ahmet Aktaş xx, Kerem Çağatay xxx, Nurettin Çağlar xx, Ekrem Sütçü xxx, Doğan Seçkin Şavkın x (Selçuk Yıldırım dk: 66 xx), Halil İbrahim Cenik x (Emrah Taysı dk: 85 ?), Tayfur Emre Yılmaz xxx (Şahin Fıstıkcı dk: 70 x)

Sultanbeyli Belediyespor: Aydın Bağ xx, Hakan Akbaş xx, Dursun Türk x(Semih x), Mehmet Ali Kıran xx, Gökhan Cingirt xx( Serkan x), Fatih Dalgıç x(Dk. 71 Hasan x, Yasin Tosun x, Feyzullah Şahin Güneş xx, Göksel Ergün x, Safa Ali Memnun x, Ufuk Ayaydın xx

Goller: Tayfur Emre Yılmaz Dk: 44 (UTAŞ Uşakspor)

Sarı kartlar: Tayfur Emre Yılmaz, Fatih Çolak, Ahmet Aktaş (UTAŞ Uşakspor) Yasin Tosun, Hasan Üstübücü, Göksel Ergün (Sultanbeyli Belediyespor)

Kırmızı kartlar: Yasin Tosun (Sultanbeyli Belediyespor)