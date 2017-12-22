Utku Menemen'e imzayı attı

Kadrosundan 3 futbolcuyla resmen yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'nden genç sağ bek Utku Işık'ı renklerine bağladı. Gençlerbirliği U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Menemen Belediyespor'un prensipte anlaşma sağladığı Bugsaşsporlu golcü Yıldıray Koçal'ı da resmen kadroya dahil etmesi bekleniyor.Kaynak: DHA
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