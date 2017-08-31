Volkan Şen'in gönlü Göztepe'de

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp bulamayan kanat oyuncusu Volkan Şen'in Göztepe'ye haber yolladığı öğrenildi. Adı, Beşiktaş, Galatasaray ve Bursaspor ile anılan deneyimli kanat oyuncusunun sarı kırmızılılarda oynamak istediği bildirilirken, yönetimin Volkan'a yıllık 1 milyon Euro önerdiği ifade edildi

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Volkan transferine sıcak baktığı, tarafların bayramdan sonra bir araya gelip transferi netleştireceği kaydedildi. Göztepe'nin Galatasaraylı Emrah Başsan'la da görüşmeleri sürüyor.



Öte yandan hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Erzurum Yakutiyespor ile antrenman maçı yaptı. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı Taha (kendi kalesine), Selçuk ve Enes'in golleriyle 3-0 kazandı.



Teknik Direktör Tamer Tuna, milli maç arasından sonra oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Tuna, "Takımdaki arkadaşlık seviyesinin artması için Erzurum'da kamp yapmayı tercih ettik. Şu an herkes büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor" dedi.