Vural da ilaç olamadı

TFF 1. Lig’de hafta sonu Yeni Malatyaspor’a 1-0 yenilip Play-Off potasının dışında kalan Göztepe, Süper Lig’i hedefleyen Sivasspor’a da evinde tek golle boyun eğdi: 0-1.

Erkan Kart - Henüz 13. dakikada Gençer’in direk kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Göz-Göz, 41. dakikada Rıdvan’ın golüne engel olamadı. Konuk takımdan Ziya da 45. dakikada kızarırken, Göztepe’nin ikinci yarıdaki çabaları golü getirmedi. Bu sonuçla 46 puanda kalan İzmir ekibi bitime 4 hafta kala ilk 6 şansını da zora soktu. Sivasspor ise 55 puana çıkıp, ikinci Eskişehirspor’u takibini sürdürdü. Göztepeli taraftarlar bitiş düdüğünün ardından futbolcuları protesto etti.

Maç dakikaları;

10. Dakikada Burhan’ın pasında sağ çaprazdan ceza alalına giren Hakan yerden sert vurdu, top az farkla aut'a gitti.

13. Dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Adem’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ergin’in ceza yayı üzerinden düşüren Gençer, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

14. Dakikada ceza yayı üzerinden Galip’in kullandığı frikikte kaleci Günay topu son anda köşeden çıkardı.

30. Dakikada Fuchs’un uzun pasını kontrol eden Jahovic müsait pozisyonda şut çekmek yerine pas verince topu rakibe verdi.

37. Dakikada Burhan’ın sağ kanattan ortaladığı topa kale önünde Leandrinho kafayı vurdu yerden seken top üstten oyun alanının dışına çıktı.

41. Dakikada konuk Sivasspor öne geçti. Burhan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rıdvan, Canberk’ten sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Günay'ı mağlup etti: 0-1.

45. Dakikada Sivasspor da 1 kişi eksik kaldı. Sağ kanattan sıfıra kadar inen Tayfur’a arkadan müdahalede bulunan Ziya ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.

49. Dakikada Halil’in pasında ceza sahasına giren Segbefia’nın şutunda top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

55. Dakikada Murat’ın göğsüyle indirdiği topa Soner ceza yayı üzerinden gelişine vurdu, top kaleci Tolgahan’ın bakışları arasında auta çıktı.

62. Dakikada Canberk’ten sıyrılan Leandrinho’nun sert şutunda top üst direğin dibinden dışarıya gitti.

70. Dakikada Leandrinho’nun pasında Murat’tan sıyrılan Ergin ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Günay üstüne gelen topu güçlükle çeldi.

82. Dakikada Halil’in soldan ortaladığı topa Tayfur vurmak isterken, Gökhan son anda araya girdi, tehlikeyi savuşturdu. Kalan dakikalar gol getirmedi ve karşılaşmayı konuk Sivasspor tek farkla kazanarak ilk iki şansını devam ettirdi.





STAT: Bornova

HAKEMLER: Fırat Aydınus (x), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx) – Fuchs (xx), Gençer (x), Schwechlen (xx), Canberk (xx), Tayfur (xx) (Dk. 90 Kobakhidze), Gosso (x) (Dk. 40 Soner xx), Segbefia (xx), Murat (xx) (Dk. 81 Umut), Halil (xx), Jahovic (x)

SİVASSPOR: Tolgahan (xxx) – Rıdvan (xxx), İbrahim (xx), Boye (xxx), Ziya (x), Burhan (xx) (Dk. 63 Ahmet x), Hakan (xx), Galip (x) (Dk. 46 Gökhan xx), Adem (xxx), Leandrinho (xx), Ergin (xxx) (Dk. 84 Kerim)

GOL: Dk. Dk. 41 Rıdvan (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Ziya, İbrahim, Hasan (yedek kulübesinde), Boye (Sivasspor), Jahovic, Soner, Schwechlen (Göztepe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 13 Gençer (Göztepe), Dk. 45 Ziya (Sivasspor)