Yaşar Holding'ten Karşıyaka'ya 1 milyon TL

Spor Toto 2'nci Lig'de mali sıkıntı içindeki Karşıyaka'ya yeni sezon öncesi futbol takımı için de destek sözü veren Yaşar Holding, son iki haftada kulübe geri ödeme şartı olmadan 1 milyon TL aktardı

Toplam 55 milyon TL borcu olduğu açıklanan yeşil kırmızılı ekipte Mustafa Aşan, Onur, Arif, Metin, Hakan, Fatih, Ali Say, Tayfun, Abdülhamit ve Behram'ın geçen sezondan kalan alacaklarını holdingten gelen parayla ödeyen yönetim, kadronun iskeletini oluşturan 10 oyuncunun takımda kalmasını sağladı. Karşıyaka'nın yıllardır en büyük destekçisi olan Yaşar Holding'in 10 futbolcunun kadroda tutulmasından sonra artık futbola mali katkı vermeyeceği, basketbol takımının isim sponsorluğunu ise sürdüreceği açıklandı.



İç transferde takımın önemli isimlerinden Cenk ve Okan'la yeniden anlaşamayan Karşıyaka yönetimi, alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran Anıl ve Tugay'ın yanı sıra sözleşme yenilemeyen Can'ı da kendi imkanlarıyla takımda tutmaya çalışacak.