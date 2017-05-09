Yaşar Holding'ten Karşıyaka'ya desteğe devam

Holding merkezindeki görüşmeye yönetimden Serdar Işıldar, Serhat Bayülken ve Mete Yazıcı, Yaşar Holding'ten ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ile İdil Yiğitbaşı'nın yanı sıra İcra Kurulu Başkanı Mehmet Aktaş ve Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı katıldı. Holdingten basketbolun yanı sıra kulüp için de destek sözü aldıklarını söyleyen Başkan Altuğ, "Olumlu bir görüşme oldu. Adaylık konusunda sıcağım. Son kararı arkadaşlarla görüşüp vereceğiz" diye konuştu. Yaklaşık bütçeyi sunup kısa, orta ve uzun vadeli planları değerlendirdiklerini belirten Başkan Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kısa vadede futbol takımı için acil ödenmesi gereken rakamları konuşup söz aldık. Orta vadede genel borç yapılandırması için basketbol sponsorluğunu yıllık değil, uzun vadeli yapmayı değerlendirdik. Uzun vadede ise kulüp yönetimini bir sistemle profesyonel hale getirmeyi görüştük. En sevindirici tarafı Yaşar Holding'in her zamanki gibi kulübe destek olduğunu ve olacağını görmek."
Görüşmede Başkan Altuğ'un gelecek sezon tahmini basketbol bütçesini 10 milyon TL olarak sunduğu, holding cephesinin ise aday olacak yönetim listesini görmek istediği belirtildi.
KONGRE ÖNCESİ IŞILDAR KRİZİ
Karşıyaka'da 13-14 Mayıs'ta çoğunluk sağlanmazsa 20-21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi henüz aday çıkmazken, kongre sürecinde Başkan Mutlu Altuğ'la sürekli ters düşen Divan Başkanı Cihan Büyükoral'ın, başkanlık için mevcut yönetimden Serdar Işıldar'ı işaret etmesi, yeni bir krize yol açtı.
Başkan Altuğ, yönetimde basketbol şubesinden sorumlu asbaşkan olarak görev yapan en yakın çalışma arkadaşlarından Işıldar'ın adaylık düşüncesi taşımadığını belirterek, "Sayın Büyükoral gündem yaratmak istiyor ama biz bir ekibiz. Varsak birlikte varız, yoksak yokuz" dedi. Adaylık gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Serdar Işıldar ise şöyle dedi:
"Böyle bir teveccüh geldi ancak ekip olduğumuzu söyleyerek teşekkür ettim. Şu anda böyle bir düşüncem yok. Şartlar oluşursa, yine ekip olarak devam edeceğiz."
Işıldar'ı, "Bu yılki başarılı tablonun mimarlarından biri " olarak niteleyen Divan Başkanı Büyükoral, "Sezon boyunca divana raporları kuruşu kuruşuna sunan, hesabı kitabı düzgün yapan, iyi bir çalışma arkadaşı. Yönetim tecrübesi de var. Camiadan destek görür. Aday olması bizim açımızdan uygun" diye konuştu.