Yaşar Holding'ten Karşıyaka'ya desteğe devam

Türkiye 1'inci Ligi takımı Karşıyaka'da yeniden aday olabilmek için destek arayışını sürdüren Başkan Mutlu Altuğ, yönetimiyle birlikte basketbol şubesinin sponsoru Yaşar Holding'le görüştü

Holding merkezindeki görüşmeye yönetimden Serdar Işıldar, Serhat Bayülken ve Mete Yazıcı, Yaşar Holding'ten ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ile İdil Yiğitbaşı'nın yanı sıra İcra Kurulu Başkanı Mehmet Aktaş ve Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı katıldı. Holdingten basketbolun yanı sıra kulüp için de destek sözü aldıklarını söyleyen Başkan Altuğ, "Olumlu bir görüşme oldu. Adaylık konusunda sıcağım. Son kararı arkadaşlarla görüşüp vereceğiz" diye konuştu. Yaklaşık bütçeyi sunup kısa, orta ve uzun vadeli planları değerlendirdiklerini belirten Başkan Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kısa vadede futbol takımı için acil ödenmesi gereken rakamları konuşup söz aldık. Orta vadede genel borç yapılandırması için basketbol sponsorluğunu yıllık değil, uzun vadeli yapmayı değerlendirdik. Uzun vadede ise kulüp yönetimini bir sistemle profesyonel hale getirmeyi görüştük. En sevindirici tarafı Yaşar Holding'in her zamanki gibi kulübe destek olduğunu ve olacağını görmek."



Görüşmede Başkan Altuğ'un gelecek sezon tahmini basketbol bütçesini 10 milyon TL olarak sunduğu, holding cephesinin ise aday olacak yönetim listesini görmek istediği belirtildi.



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