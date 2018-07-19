Yasemin ve Mete'den "dünya rekoru" geldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un genç okçusu Yasemin Ecem Anagöz ile milli okçu Mete Gazoz, birlikte yarıştıkları Klasik Yay Karışık Takımı'nda 1307 puan toplayarak “gençler dünya rekorunu” kırdı

Türkiye yıllardır özlemini duyduğu başarılara İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporcularıyla ulaşıyor. Son olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Kupası’nın 4. ayak yarışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyespor'un genç okçusu Yasemin Ecem Anagöz, Milli okçu Mete Gazoz'la birlikte oluşturduğu Klasik Yay Karışık Takımı'yla "Gençler dünya rekorunun” yeni sahibi oldu. Kadınlar klasik yayda İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Yasemin Ecem Anagöz, 630 puanlık atış yaptı. Mete Gazoz ise erkekler klasik yayda 677 puanla ilk sırada yer aldı. Böylece Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı, toplamda 1307 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırdı.

Avrupa şampiyonu da olmuşlardı

Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz ikilisi, Dünya Kupası ilk ayağında Çin Halk Cumhuriyeti'nde gümüş, Antalya'daki üçüncü ayakta ise bronz madalya kazanmıştı. Aynı ikili Yunanistan'da yapılan Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda da Avrupa Şampiyonluğu elde etmişti.

Gururluyuz

İzmir Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Cumhur Yavaş, “Sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz'ü kutluyorum. Bize büyük bir gurur yaşattı. Ülkemizin yetiştirdiği diğer bir genç yetenek Mete Gazoz'u da kutluyorum. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Ülke olarak iki genç yeteneğin büyük başarılara imza atmaları sporsever olarak bizleri onurlandırıyor” diye konuştu.