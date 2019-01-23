Yelken Federasyonu 2019'un ilk yarışını düzenliyor

Turgutreis Yelken Kulübü ev sahipliğinde Bodrum Belediyesi desteğiyle düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Kış Kupası’nda heyecan başladı

Yelken Federasyonu 2019'un ilk yarışını düzenliyor
23 Ocak 2019 Çarşamba 11:35

TYF Kış Kupası’nda Optimist Junior sınıfında 130, Optimist sınıfında 238 olmak üzere 368 sporcu, Laser 4.7 sınıfında 105, Laser Radial sınıfında 30 ve Laser Standard sınıfında 16 olmak üzere 151 toplamda 519 sporcu kupaya ulaşmak için mücadele ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak 2019 senesinin ilk yarışını düzenlediklerini belirtirken “Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular bu kez Turgutreis’te bir araya geldi. Birbirinden çekişmeli yarışlar bizleri bekliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği “Sıfır Atık Projesi”ne Türkiye Yelken Federasyonu olarak tam destek veriyoruz. Bu yüzden TYF Kış Kupası’nda ilk gün yarışlarını “Sıfır Atık - MUÇEV Kupası” adı altında değerlendirdik” dedi.



Başkan Akdurak, kupaya destek veren sponsorlara ve Bodrum Belediyesi ile Turgutreis Yelken Kulübü’ne teşekkür ederken “TYF Kış Kupası’nda mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize başarılar diliyorum” diye konuştu. İki haftadan oluşan TYF Kış Kupası’nda; 26 Ocak Cumartesi günü Optimist ve Laser sınıflarının ödül töreni yapılacak. İkinci haftada ise sahneye 420-470, RS:X, RS:One ve Techno 293 Rüzgar Sörfü sınıfları çıkacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #tyf #yelken #spor #yarışma
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