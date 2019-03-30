Yelkende Yıldızlar Kupası sona erdi

Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde Çeşme’de düzenlenen TYF Spor Toto Yıldızlar Kupası’nın ikinci haftası 420-470, Techno 293 ve RS:X Rüzgâr Sörfü sınıflarında yarışlarıyla bitmesiyle sona erdi.

420 Sınıfında 15 ekip, 470 sınıfında 4 ekip, Techno 293 sınıfında 32 sporcu ve RS:X sınıfında 10 sporcu kupaya uzanmak için kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular Çeşme Altın Yunus Termal&Resort Otel’de düzenlenen ödül töreniyle kupalarını kavuştu.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Yıldızlar Kupası’nı düzenlemekte ne kadar isabetli bir karar aldıklarını gördüklerine sevindiklerini söylerken “İstedik ki Milli Takımlarımızı seçerken daha adil sonuçlara ulaşmak için daha fazla yarış gerçekleştirebilelim. Yıldızlar Kupası’nda en iyiler birbirleriyle yarışsınlar ve Milli Takımımızda bizleri temsil edecek sporcular bu yarışlar sonucunda ortaya çıksın” dedi.

Başkan Akdurak Yıldızlar Kupası’nda katılan tüm sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik ederken “İki hafta boyunca büyük mücadeleye sahne olan yarışlar sonunda Milli Takımlarımız seçildi. Seçilen arkadaşlarımız ülkemizi temsil etmek üzere Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılacaklar. Kalbimiz onlarla olacak. Milli Takım’da yer alan sporcularımızın Ay Yıldızımızı dünyada başarılı bir şekilde temsil edeceklerine ve madalyalarla ülkemize döneceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

420 Genel ve U19 Erkekler kategorilerinde İstanbul Yelken Kulübü’nden Tansu Erin Şarlak ve Oğuz Er birinci sırayı aldı. Ferdi olarak yarışan Atahan Böge ve Okay Aksun ikinci sırayı alırken Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Kerem Erkmen ve Berke Burhan Gündüz üçüncü oldu. 420 Kız ve U19 kategorilerinde Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Doğa Demirel ve Duru Bayramoğlu birinciliği elde ederken İçdaş Spor Kulübü’nden Vesile Zulal Türkoğlu ve Doğa Deniz Çıkman ikinci, Teos Yat ve Yelken Kulübü’nden Begüm Su Aydın ve Gökçe Avcu üçüncülüğü elde etti. 420 U 17 Erkekler kategorisinde ise Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Kerem Erkmen ve Berke Burhan Gündüz birinci, ERA Bodrum Yelken Kulübü’nden Umut Kartal ve Ali Beren Adamcıl ikinci, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Demir Dirik ve Doruk Solmazlar üçüncü oldu.

470 Genel ve Genç kategorilerinde A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü’nden Rasim Yaşar-Kaan Parlas ikilisi birincilik kürsüsüne çıkarken Fenerbahçe Doğuş Yelken’den Dario Deniz Ergün ve Toprak Şengüller ikinciliği elde etti.

RS:X Genel ve Genç kategorilerinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Batuhan Arslan birinci sırayı aldı. İkinci Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Kuzey Öztaş ve üçüncü Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Jeremy Berke Zalma oldu. RS:X Genç Kız kategorisinde ise Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi’nden Melissa Ertekin birinciliği elde etti.

Techno 293 U 17 Genel kategorisinde Megapol Spor Kulübü’nden Dora Derinler birinci, Kutay Aksun ikinci ve İçdaş Spor Kulübü’nden Miray Şakı üçüncü oldu. Techno 293 U 17 Kız kategorisinde İçdaş Spor Kulübü’nden Nehir Helvacıoğlu birinciliği elde etti. Techno 293 U15 Genel kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Mert Özgü birinci sırada, Megapol Spor Kulübü’nden Erencan Kolburan ikinci sırada ve Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü’nden Efe Çetiner üçüncü sırada yer aldı. Techno 293 U15 Kız kategorisinde ise İçdaş Spor Kulübü’nden Sezer Tuğçe Akyıldız birinci oldu.