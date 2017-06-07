Yılmaz Vural'ı acı günü

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın bir süredir rahatsız olan babası Nurettin Vural'ın, bu sabah İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 96 yaşında vefat eden Nurettin Vural'ın yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Büyük Darbent Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı

Bugün yöneticiler ve futbolcularla birlikte Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret için Ankara'ya gitmeye hazırlanan Yılmaz Vural, babasınan ölüm haberi üzerine programını değiştirirerek İstanbul'a gitti. Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, camiamıza ve tüm yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.





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