Yılmaz Vural'ı acı gününde futbol camiası yalnız bırakmadı

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural son yolculuğuna uğurlandı

Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İzmit Büyük Darbent Köyü'nde toprağa verilen Nurettin Vural'ın cenaze törenine; Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, TFF Eski Başkanı Haluk Ulusoy, Fenerbahçeli eski futbolcu Turhan Sofuoğlu,Rıdvan Dilmen, İstanbul Gençlik ve Spor Eski İl Müdürü Vedat Bayram, Spor Yazarları, sanatçılar Nuri Alço ve oyuncu Rıza Kocaoğlu ile Vural'ın yakınları katıldı. Yılmaz Vural'ı acı gününde futbol camiası yalnız bırakmazken, tecrübeli teknik adam taziyeleri kabul etti.

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