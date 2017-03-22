Yılmaz Vural: Parayı bile konuşmadım

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Okan Buruk'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural, Süper Lig'den de teklif almasına rağmen sarı kırmızılı kulübü tercih ettiğini söyledi

Yılmaz Vural, Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'le görüşmesinde para konusuna da girmediğini belirtti, "Benim için Göztepe'de çalışmak, Süper Lig'de görev yapmaktan daha heyecan verici. Bu yüzden sadece prensipler üzerinde konuştuk. Asla paradan söz edilmedi. Türk futbolunun en önemli kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.



Göztepe taraftarına övgüler yağdıran Vural, "Yıllardır beni her gördükleri ortamda, 'Hocam ne zaman bize geliyorsun' diye soruyorlardı. Şimdi hepimizin dileği gerçekleşecek. Tek düşüncem onlara şampiyonluk sevinci yaşatmak. Böyle muhteşem bir seyirci önüne çıkacak olmanın tatlı heyecanını yaşıyorum. Hep birlikte el ele verip, Süper Lig hasretini dindireceğiz" dedi. İç saha maçlarının yeniden Atatürk Stadı'na alınabileceğini de dile getiren Yılmaz Vural, "Taraftarın böyle bir arzusunun olduğunu duyuyorum. Seyirci bizim itici gücümüz. Mutlaka onların isteklerini dikkate alırız" ifadelerini kullandı.



FUTBOLCULARINA DAYAK ŞAKASI



Yılmaz Vural, Göztepeli futbolculara ilk mesajını yine kendisine özgü espirili üslubuyla gönderdi. Takımın çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulduğunu belirten Yılmaz Vural, "Ama şampiyon olamazsak dayağı yerler" diye de şaka yaptı.



Oyuncularına her zaman bir baba gibi yaklaştığını dile getiren Yılmaz Vural, "Ben futbolcumu çok severim, aynı zamanda da kızarım. Onlara nasıl değer verdiğimi herkes bilir. Göztepe'de de tanıdığım futbolcular var. Huzurlu bir çalışma ortamı yaratacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



