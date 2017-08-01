Zafer Çevik Bucaspor'a döndü

İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da yeni sezonda alacağı 320 bin TL ücrette indirime gitmediği için takımdan ayrılan kanat oyuncusu Zafer Çevik geri döndü

Başkan Ahmet Doğan, tecrübeli futbolcu ile görüşüp anlaşma sağladıklarını açıkladı. Zafer'in bireysel olarak idmanlara başladığı bilgisini veren Doğan, "Bucaspor'a yıllarca hizmet vermiş Zafer gibi bir oyuncuyu bırakamazdık. Antrenman eksikliğini kapatıp takıma dönecek" diye konuştu.



Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, sol bek Emre Özkan'ın ardından Zafer'in de kadroya dahil olmasıyla çok daha güçleneceklerini söyledi. Geçen sezonun kadrosundan sadece stoper Adil Demirbağ'ın ayrıldığını belirten Yıldırım, "İç transferde tek fire verip, kadromuzu koruduk.



Kaliteli bir ekibimiz var. Zafer de en kısa zamanda takımla çalışmalara katılır" dedi.



2009-10 sezonunda Bucaspor'a gelen Zafer, sadece 2015-2016'da takımdan ayrılmıştı.





