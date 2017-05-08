2-3 Yaş Sendromuyla Baş Etmenin 5 Yolu

Tam bir asi gibi evin içinde dolaşan çocuğunuzla ve türlü huysuzluklarıyla baş etmeniz için sizlere bazı öneriler vermek istiyoruz:

1. Her şeyden önce çocuğunuzun bireyselleşme sürecine ket vurmayın. Ona karşı sabırlı olun ve küçük isyan dalgalarıyla da olsa kendi kişiliğini oluşturmasına izin verin.

2. Bitmek bilmeyen sorularına karşı verdiğiniz cevaplarda net, enerjik ve ikna edici olun. Asla bıkkın davranmayın.

3. Onu, yüksek enerjisini ve merakını dindirici aktivitelere dahil edin.

4. Karşı çıkma anlarında oyuna çevirme yönteminden yardım alın.

5. Yaptığı hatalar için ceza vermekten, bağırmaktan kaçının. Bunun yerine ilgisini farklı alanlara kaydırabilir, beraber oyun oynayabilir ya da dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

Pakolino Aktivite Kutusu ile Ebeveyn Olmak Hiç Olmadığı Kadar Eğlenceli

2-3 yaş sendromuna sahip oğlunuz ya da kızınızla birlikte geçireceğiniz zorlu ve sabır sınayıcı bir sene sizi bekliyor. Neyse ki bu konuda hiç de yalnız değilsiniz ve ebeveyn olmanın altın kuralının sabır olduğunu, bu eşsiz deneyimin ilk gününden itibaren biliyorsunuz. Söz konusu süreci daha hafif etkilerle atlatmanın yolu, şartları hafifletmekten geçiyor, Pakolino da tam olarak bunu gerçekleştirmek üzere oyun kutusu ile sizin yanınızda.

Birey olma yolunda hızla ilerleyen, bu yolda önüne çıkarılan engelleri inatla yenmeye çalışan çocuğunuz için yapabileceğiniz en güzel şey Pakolino 3-7 yaş çocuklar için pedagog onaylı aktivite kutuları aracılığıyla onunla birlikte olabildiğince uzun zaman geçirmek. Oyun Kutularını açıp oynamaya başladığınızda çocuğunuzun ilgisinin nasıl tek bir noktada toplanabildiğini göreceksiniz. Ayrıca unutmayın ki çocuğunuzun hayatı boyunca alacağı en büyük hediye onunla birlikte geçireceğiniz zaman. Dünyanın en renkli, en pahalı hediyesini bile alsanız beraberce kuracağınız hayallerin ve oyunların yerini tutamaz ve bu birliktelikler ileride çocuklarınızın hafızasından asla silinmez.

Pakolino Yeni Dünyaların Kapısını Aralıyor

Pakolino aylık aktivite kutusu, üyelik sistemi aracılığıyla her ay ücretsiz kargo ile adresinize gönderiliyor. Çocuğunuzun keşfetme, yaratıcılık, araştırma gibi 7 farklı gelişim alanını destekleyen aktivite kutuları içinde 3 farklı aktivite, tema dergisi ve aktiviteler için gerekli tüm malzemeler yer alıyor. Bu noktada, ancak tekrarla pekişebilen söz konusu gelişim alanları için sürekli üyelik gerçekleştirmenin önemi büyük.

Mart ayı teması olan Gizli Görev ile çocuğunuza erken yaşta fen ve matematik sevdirebilir, merak duygusunu aşılayabilirsiniz.