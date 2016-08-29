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    • Adwords Ajansı Nedir?

    Adwords Ajansı Nedir?

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 18:16
    Adwords Ajansı Nedir?

    Adwords Ajansı, esas olarak bir reklam programıdır. Ancak, bu program pek çok avantaj sunan, ciddi risklerle karşılaşmayı önleyen, kazanç artışı sağlarken, giderleri minimize etmeye yarayan, reklam ajansıdır. Burada riski ve gideri minimize etmeye yarayan mantık, reklam yayınlandığında hedef kitle tarafından görülmez ya da dikkate alınmazsa herhangi bir ücret ödemesi yapmıyorsunuz. Bu da doğal olarak, bir şey elde etmedikçe karşılığında ödeme yapmamanız anlamına geliyor.  Bu minik ayrıntı Adwords Ajansı olarak adlandırılan ve üretilen hizmet ya da ürünün en iyi reklamını gerçekleştirme amacıyla hareket eden, uzman bir kadroyla çalışmanın gerekliliğini de ortaya koyuyor.

    Adwords Programı Dezavantajları

    Başlığa bakıp, Adwords programının pek çok dezavantajı olduğu kanısına kapılmayın. Bu program uzman ellerde sayısız avantaj sunan, bulunmaz bir nimet konumundayken; tecrübesiz ve bilgisiz ellerde pek çok olumsuz sonuç doğurabilir. En basiti, programın uygulanması konusundaki yetersizlik, yani programın içindeki unsurların tam olarak kullanılamaması, avantajların dezavantaja dönüşmesinde etkili olacaktır. Zaten ücretlendirme mantığı nedeniyle kazanç sağlanmadığı sürece, ödeme yapılmayan bir sistemde neden uzman bir ekipten yardım alınmasın ki. Gelin siz de, https://www.webtures.com.tr/ adresine tıklayın, geleceğinize riske atmayın.

     

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