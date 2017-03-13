Akıllı telefon, akıllı gözlük, akıllı saatten sonra şimdi de akıllı ceket!

Akıllı telefon, akıllı gözlük, akıllı saat derken şimdi de Google, akıllı ceket üretiyor.

Akıllı telefon, akıllı gözlük, akıllı saat derken şimdi de Google akıllı ceket üretiyor.

Google ve Levi's akıllı ceket konusunda anlaştı. Kısa sürede piyasaya sunulması beklenen ceketin sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtımı yapılan ceketin fiyatının ise 350 dolar olması bekleniyor.Peki akıllı ceket ne işe yarıyor? Alınan bilgiye göre bu ceket sayesinde akıllı telefonunuzla bağlantı kurabileceksiniz. Ceketin bilek bölümünde özel bir bölüm bulunuyor. Bu bölüm sayesinde hareketler algılanabiliyor, telefona gelen çağrılara cevap verilebiliyor. Dinlediğiniz müziği de değiştirebileceğiniz bölümle, yol tarifi de alabilmeniz mümkün olabilecek.Hatta hangi hareketinizin hangi uygulamayı çalıştırması gerektiğini de ayarlayabilmeniz mümkün olacak. Ceketinizde yer alacak olan aparatı çıkarma durumunuzda da ceketi kolayca yıkalabileceksiniz.Ceketin tasarlanmasının asıl amacı ise bisiklet kullananlar. Sürekli bisiklet kullananlar bu ceket sayesinde zorlanmadan telefonlarını da kullanabilecek.