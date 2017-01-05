Akıllı yüzük adımınızı hesaplıyor, kalp atışınızı ölçüyor

Fitness bilekliği küçüldü parmağa takılan bir yüzük oldu

ABD'li bir teknoloji şirketi yeni bir yüzük geliştirdi. Önceden fitness bilekliğinin yaptığı işlevi yerine getirecek olan yüzük, uyku ve fitness programını izleyebilme yeteneğine sahip.



Bu akıllı yüzüğü geliştiren şirket ise San Francisco kökenli Motiv şirketi. Motiv şirketi yaptığı yenilikle önceden fitness bilekliğinin sahip olduğu özellikleri şimdi titanyum bir yüzüğe sığdırmayı başardı.



Yüzük, attığınız adımı, harcadığınız kaloriyi, gittiğiniz mesafeyi ölçme özelliğine sahip. Üstelik yüzüğün yeteği bunlarla sınırlı değil. Yüzük, uyku saatlerinizi kaydedebildiği gibi, kalp atış hızınızı da takip edebiliyor.



Şarjla çalışan yüzüğün şarjı ise 5 gün dayanabiliyor. Aynı zamanda yüzük 50 metreye kadar su da geçirmiyor. Bu akıllı yüzük ABD'de ön satışa çıktı. Yüzüğün fiyatı ise 199 dolar.