Apple'den 2 yeni iPad

Apple, yeni iPad'de bugüne dek görmediğimiz 2 yeni modele imza atmaya hazırlanıyor

Apple, iPad'lerinde son zamanlarda aşama aşama yenilikler yaptı. Tablet ailesinde yeni boyutlar deneyen Apple, bununla birlikte her çeyrek dönemde milyonlarca iPad satmayı başardı. Özellikle biraz daha büyük ekranlı modeller üzerinde çalışmaya karar vermesiyle birlikte, PC yerini alabilecek kullanım biçimleri de yaratmayı başaran Amerikalı şirket, gelen yeni haberlere göre bu konu üzerine yoğunlaşmaya devam edecek. Apple, şimdilerde 2 yeni iPad daha tanıtmaya ve farklılık yaratmaya hazırlanıyor.



Apple'ın 2017 yılında tanıtacağı yeni iPad'i, Apple'dan bugüne kadar görmediğimiz boyutta gelecek. Daha önce 12.9 inç ekran boyutunda iPad Pro'yı tanıtan şirket, buna ilave olarak 7.9 inç ve 9.7 inç boyutlarda da tablet sahibi. Ancak bugüne kadar 10.5 inç boyutunda bir ekran boyutuyla kullanıcılarının karşısına çıkmamıştı. Evet, Apple bu defa 10.5 inç boyutunda bir iPad'le gelecek.



10 inç ve üzeri boyutlu tabletlerin kullanıcılar arasında oldukça popüler olduğunu analiz eden Apple, özellikle kurumlarda ve eğitim sektöründe bu tip tabletlerin tercih edildiği düşüncesiyle, 10.5 inçlik bir iPad'i deneyecek. Bunun yanı sıra "daha ucuz" bir iPad modeli de görebiliriz. Ayrıca bir süredir konuşulan OLED ekranlı iPad içinse, 2018 yılına kadar bekleyebiliriz. (chiponline)





