Araştırmacılar, nadir bulunan Çift Yıldız Sistemi keşfetti

Ege Üniversitesi’nin ortak olduğu uluslararası bilimsel araştırmada nadir bulunan Çift Yıldız Sistemi keşfedildi

Aralarında Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Belinda Kalomeni’nin de yer aldığı MIT, Harvard Üniversitesi, Bishop Üniversitesi, Montreal Üniversitesi, NASA ve Dartmouth Üniversitesi astronomlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibi dünyadan 2 bin 756 ışık yılı uzakta, çok nadir bulunan bir “çift yıldız sistemi” keşfetti. Çift yıldız sistemine WD1202-024 adı verildi.



Ege Üniversitesi’nin yaptığı ortak uluslararası bilimsel araştırmalar Astronomi alanında yeni bir keşif ile sonuçlandı. Aralarında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Belinda Kalomeni’nin de yer aldığı MIT, Harvard Üniversitesi, Bishop Üniversitesi, Montreal Üniversitesi, NASA ve Dartmouth Üniversitesi astronomlarından oluşan uluslararası bir araştırma ekibi, NASA Kepler K2 uzay teleskobu ve yer konuşlu birçok teleskoptan elde edilen gözlemleri kullanarak dünyadan 2 bin 756 ışık yılı uzaklıkta, çok nadir bulunan bir “çift yıldız sistemi” keşfetti. Keşfedilen sisteme WD1202-024 adı verildi. Keşfe, 1869 yılında bu yana yayınlanan ve temel bilimler alanında en önemli dergilerden biri kabul edilen Nature dergisinde de yer verildi. Keşfedilen çift yıldız sisteminin ölü bir yıldızın etrafında 71.2 dakikada dolanan yıldız olamamış bir gök cisimden oluştuğu açıklamasında bulunuldu.



Uluslararası araştırma ekibi, çift yıldız sistemini oluşturan gök cisimlerinin birbirlerinden uzaklıklarının yer-Ay uzaklığından daha yakın, sadece 310 bin km olduğunu açıkladı. Bu yakınlığın önemine değinilen açıklamada, “250 milyon yıldan daha kısa bir zamanda bileşenlerin kütle transferini başlatabilecek yakınlığa ulaşacağı, böylece WD1202-024 çift sisteminin şimdiye kadar keşfedilen en kısa dönemli kataklismik değişen yıldız öncesi sistem olduğu” bilgisine de yer verildi. Bu tür sistemlerin evrende çok nadir bulunması açısından ayrıca önemi bulunuyor.



