Beyaz eşya konusunda ülkemizin önde gelen markalarından biri olan Arçelik, son derece kaliteli ürünlere sahiptir. Bu ürünler neredeyse dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Arçelik tamamen yerli bir firma olup dünyaya hizmet vermektedir. Ancak bazı durumlarda alınan beyaz eşyalar arıza yapabiliyor, uzman kişilerin onarımına ihtiyaç gerektirebiliyor. İşte biz de tam bu noktada devreye giriyor ve sizlere sorunsuz onarım hizmeti sunuyoruz.

Arçelik beyaz eşya servisi olarak yaptığımız onarım ve tamirat işlerine çok fazla önem veriyor, bu işi ciddiyetle ancak güler yüzlü bir şekilde yapıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyetine son derece önem veriyor, onların mutlu olmalarını istiyoruz. Alacakları hizmetleri bu doğrultuda şekillendiriyor ve son derece kusursuz tamirat işleri çıkarıyoruz. Aynı zamanda aynı gün adrese onarım hizmeti verilmesi de müşteri memnuniyetine ne kadar çok dikkat ettiğimizi gösteriyor. Peki bu kadar kaliteli bir hizmet veriyoruz, fiyatlarımız ne doğrultuda şekillenmiştir diye merak ediyor musunuz? Bu konuya açıklık getirmek adına şunları söyleyebiliriz:

Firma olarak Arçelik servis imkanı veriyoruz ve tüm bu çerçevede gelişen işleri en profesyonel bir şekilde hallediyoruz. Alanımızda en iyilerden biri olmamız fiyatlarımızı hiç ama hiç etkilemiyor. Verdiğimiz hizmetin kalitesi ne kadar yükselirse yükselsin fiyatlarımız o orantıda sabit kalıyor. Alanında en ucuz tamirat ücretlerine sahip olan, müşterilerine hiç bir ek ücret sürprizi yapmayan bir firma olmaktan gurur duyuyoruz.

Firmamız tamamen kurumsal bir kuruluş olup Arçelik servisi konusunda dev bir hizmet veriyor. Alanında en iyi personellere, ustalara, müşteri temsilcilerine, yöneticilerine sahip olmamız bu işe verdiğimiz önemi ve özeni gösteriyor. Peki siz hala ne duruyorsunuz? Bu derece kaliteli ve ucuz fiyatları bulunan firmaya tamirat işlerinizi yaptırmak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız bizlere bir telefon uzaklığındasınız. Bizimle iletişime geçebilir, bir daha aynı sorunu tekrar etmeyecek Arçelik ürünlerine sahip olabilirsiniz.