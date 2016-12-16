Artık Whatsapp'tan yanlış yere atılan mesajlar, tek tıkla silinebilecek!

Whatsapp yeni bir düzenlemeye daha imza atıyor. Bu yenilik, yanlışlıkla gönderilen mesajların yeniden düzenlenmesine imkan sağlıyor

Whatapp son günlerde yanlış gönderilen mesajlarla Türkiye'de sıkça gündeme gelmişti. Sevilen mesajlaşma uygulaması şimdi sık sık yanlış kişilere mesaj gönderme alışkanlığı olanları mutlu edecek bir yeniliğe hazırlanıyor.



Whatsapp'a yeni gelen özellikle artık gönderdiğiniz mesajı anında silebilecek veya yanlış yazdıysanız yeniden düzenleyip gönderebileceksiniz. Uygulamadan ilk önce iOS kullanıcıları faydalanabilecek. Yeni özelliğin kullanımı ise çok kolay. Yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajın üzerine basılı tutuyorsunuz ve 'iptal et' (Revoke) diyorsunuz. Böylelikle yaptığınız yanlıştan hemen kurtulabiliyorsunuz.



Aynı zamanda bu özellik sadece yazılar için değil videolar için de geçerli olacak. Söz konusu özellik şimdilik ise test aşamasında. Çok yakında Whatsapp'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.



TÜRK KULLANICILARIN ÇOK İŞİNE YARAYACAK



Yeni gelecek bu özellik ise yurt dışındakileri bilmeyiz ama Türkiye'deki kullanıcıların çok işine yarayacak. Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla okul müdür ve müdür yardımcılarının ortak kullandığı whatsapp grubuna çıplak fotoğrafını atan bir lise müdürü görevinden alınmıştı.



Yine bir muhtar, yanlışlıkla mahalleliyle konuştuğu ortak gruba çıplak fotoğrafını göndermişti.



