Atlas robot koşmaya da başladı

Bir dönem Google çatısı altında çalışan ve geçtiğimiz yıl SoftBank’a satılan Boston Dynamics, robotlarının en yeni kabiliyetlerini sergileyen iki video yayınladı. Şirketin robotları artık insan gibi koşabiliyor ve kendi başına bir depoyu baştan aşağı dolaşabiliyor

Boston Dynamics’in ünlü robotu Atlas, artık bir insanı andırır şekilde koşu yapabiliyor ve engellerin üzerinden atlayabiliyor. Atlas daha önce kapıları açmayı, sıçramayı ve fiziksel darbelere karşı dayanıklı kalmayı öğrenmişti. Boston Dynamics’in yayınladığı bir diğer video ise SpotMini isimli robota ait. Daha önceden haritasını çıkardığı depoda dolaşan SpotMini, hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadan tamamen otonom şekilde çalışıyor. Robot, üzerindeki birçok sensörle karşısına çıkan engelleri algılayabiliyor ve hedefine ulaşmak için hızla yeni rotalar belirleyebiliyor.