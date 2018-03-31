Azar Görüntülü Konuşma Programı Nedir?

Azar görüntülü konuşma uygulaması, kullanıcılarına kaliteli ve özgün bir sohbet ortamı sunan, bölge ile sınırlı kalmadan uluslararası ağda eşleşme olanağı sağlayan, dünyada 100 milyonun üzerinde kullanıcının kullandığı bir görüntülü sohbet uygulamasıdır

uygulaması, kullanıcılarına kaliteli ve özgün bir sohbet ortamı sunan, bölge ile sınırlı kalmadan uluslararası ağda eşleşme olanağı sağlayan, dünyada 100 milyonun üzerinde kullanıcının kullandığı bir görüntülü sohbet uygulamasıdır. Bu kaliteli ve özgün sohbet ortamını keşfetmek istiyorsanız; Azar indir mek tamamıyla ücretsiz! Uygulamanın ekstra özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız, VIP üyelik satın alarak uygulamayı daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

Azar Görüntülü Konuşma Nasıl Kullanılır?

Uygulamanın kullanımı oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz:

1. Programı App Store ya da Google Play üzerinden telefonunuza indirin. Uygulama çok yer kaplamayacağı için telefonunuzu kasmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

2. Programı indirdikten sonra çalıştırın ve programa kaydolacağınız sosyal medya adresinizi ya da mailinizi belirleyin. Sosyal medya hesaplarınızdan kaydolursanız; buradaki arkadaşlarınız ile Azar görüntülü konuşma uygulaması üzerinden kolayca iletişime geçebilirsiniz.

3. Programa kaydolduktan sonra sizden istenen bilgileri ilgili kutucuklara girin ve üyeliğinizi tamamlayın.

4. Daha sonra eşleşme yapabileceğiniz ve görüntülü arama gerçekleştireceğiniz sohbet platformuna kolayca bağlanın.

Azar Görüntülü Konuşma Programının Avantajları Nelerdir?

Azar görüntülü konuşma programı pek çok avantajı ve özelliği bünyesinde bulunduran en kaliteli sohbet programlarından birisidir. Azar görüntülü konuşma programının özelliklerini merak ediyorsanız; şu şekilde özetleyebiliriz:

· Programı ücretsiz bir şekilde indirebilir ve yine ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

· Uygulama üzerinden ister bölgenizde ister uluslararası ağda eşleştirme gerçekleştirerek yeni arkadaşlıklar edinebilir ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

· Platformda kaliteli, özgün, keyifli, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

· İstediğiniz cinsiyette kişiler ile konuşabilirsiniz.

· Yabancılar ile kolayca iletişim kurmanızı sağlayan anlık çeviri özelliği ile kesintisiz iletişim kurabilirsiniz.

· Görüntülü arama gerçekleştirebilir, mesaj atabilir ve arkadaşlık davetleri gönderebilirsiniz.

· Süper özellikler ve fonksiyonlar sayesinde diğer sohbet programlarında bulunmayan özelliklere erişebilirsiniz.

· 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan bu uygulamada sayısız eşleştirme gerçekleştirebilirsiniz.

· Bölge ve cinsiyet tercihlerinizi belirleyebilirsiniz

· Sticker, kostüm, filtre gibi özellikler ile keyifli ve eğlenceli sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.



VIP Üyelik İle Uygulamayı Etkin Kullanın

Azar chat uygulamasını indirmek ve kullanmak ücretsizdir. VIP üyelik, uygulamayı kullanmak için şart olmamak ile birlikte programı daha etkin bir şekilde kullanmak isteyen kullanıcılara sunula alternatif bir seçenektir.

VIP üyesi olarak, aşağıdaki pek çok ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz:

1. VIP rozetinizi açabilir; kapatabilirsiniz.

2. Arka kameranızı kullanabilirsiniz.

3. Eşleşme gerçekleştirdikten sonra açılan reklamları kaldırabilirsiniz.

4. Bulunduğunuz konumu, Azar’ın eşsiz konumlarından birisi ile değiştirebilirsiniz.

5. Bölge tercihlerinizi ücretsiz olarak seçebilirsiniz.

6. Kullanıcı adınızı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

VIP Üyelik Nasıl Satın Alınır?

VIP üyelik satın almak oldukça kolaydır. VIP üyelik satın almak için keşfet sekmesinin sağ üst köşesindeki taç simgesine tıklayın ve satın alma işlemini gerçekleştiriniz.

Eğlenceli ve Kaliteli Sohbetin Adresini Keşfedin

Azar sohbet kullanıcılarına pek çok avantaj sunan, güvenilir ve kaliteli bir sohbet uygulamasıdır. Türkiye’de de ayrıca çok popüler bir App’tir. Azar Facebook sayfası şimdiye kadar 1.1 milyon kez like almıştır. Azar chat’i telefonunuza indirerek bu platformda keşfe çıkabilir, sayısız eşleştirme gerçekleştirip, yeni arkadaşlıklar edinerek; vaktinizi keyifli, eğlenceli ve özgün bir şekilde değerlendirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.