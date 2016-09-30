30 Eylül 2016 Cuma
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    • Bagaj Havuzu Paspasları

    Bagaj Havuzu Paspasları

    30 Eylül 2016 Cuma 10:25
    Bagaj Havuzu Paspasları

    Otomobillerin bagajlarında bulunan paspaslar gün aşırı kullanımlarda yıpranmakta veya büzüşmektedir. Bu nedenle bagaj havuzu paspaslarının dayanıklılığı açısından kaliteli ham maddelerin üretimlerinde kullanılması önem taşımaktadır. Kimi markalar daha ucuz satabilmek açısından dayanıklı olmayan maddelerden bagaj havuzu paspası üretmektedir. Dolayısıyla bu tür paspasların tercih edilmesi maddi olarak otomobil kullanıcılarını zarara uğratmaktadır.

    Led Xenon Far Sistemleri

    Günümüz teknolojisi ile üretilen araçlarda far ışıkları gece sürüşünün en az yorucu olmasını sağlamak açısından önemle üzerinde durulan konudur. Özellikle son zamanlarda araçlarda daha fazla led ışıklar tercih edilmeye başlamıştır. Bu nedenle led xenon far sistemleri ile ışıklandırma daha fazla gün ışığına yakın ve renkli seçenekleri ile dizayn edilmektedir.

    Motul Motor Yağ Fiyatları

    Otomobil motorlarının daha düzenli çalışabilmesi açısından kullanılan yağın kalitesi önem taşımaktadır. Motor yağları otomobil motorunun daha dinamik ve dayanıklı olmasını sağmaktadır. Bu nedenle motul motor yağ kullanımında tercih edilen en uygun fiyatları x-tremetuning.com adresinde bulabilirsiniz. Aracına değer verenlerin sıklıkla tercih ettiği adreslerden biridir.

    Anahtar Kelimeler: Bagaj, Havuzu, Paspasları

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