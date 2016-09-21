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    • Bebeklerin İlk Sofrası Mama Sandalyesi

    Bebeklerin İlk Sofrası Mama Sandalyesi

    21 Eylül 2016 Çarşamba 10:13
    Bebeklerin İlk Sofrası Mama Sandalyesi

    Yaklaşık altıncı aydan itibaren ek gıdaya geçmeye başlayan bebekler için seçilecek mama sandalyesi özellikle beslenme alışkanlığının yerleşmesinde büyük önem arz etmektedir. Seçim yapılırken tekerlekleri, koltuğu, tepsisinin şekli ayrı ayrı ölçüt olarak görülmelidir. Tüm bunların öncesinde ise mama sandalyesinin yapımında kullanılan malzeme kalitesi çok önemlidir. Kullanılan malzemede içeriğinde kesinlikle kanserojen madde olmamalı ve TSE ve CE belgesi bulunmalıdır.

    Size Yol Gösteren Yardımcınız Navigasyon Cihazı

    Gelişen teknolojiler ve ulaşım imkânlarının artması ile her geçen gün turist sayısı artmakta ve insanlar sürekli seyahat planları yapmaktalar. Bilmediği yerleri yardım olmadan görmek isteyenlerin ilk olarak aradığı alet navigasyon cihazı olmaktadır. Bu tür yol yardım cihazlarının alırken dikkat edilmesi gerekenler;

    ·        Cihazın ekran türü, boyutu ve dokunmatik olması

    ·        Pil süresi

    ·        Hafıza boyutu

    ·        Güncelleme durumu

    ·        Trafik uyumluluğudur.

    Evinizde Sahip Olabileceğiniz Spor Salonu Koşu Bantları

    Özellikle yoğun mesai içerisinde çalışanlar ve spor yapmaya fırsat bulamayanlar için evlerinde bulunacak koşu bantları spor yapmalarına olanak sağlamaktadır. Sağlıklı bir hayat arzu edenler için faydalı bir spor aleti olmakla birlikte koşu bandı seçiminde dikkat edilmesi gereken ve aranması gereken özellikler bulunmaktadır. Ayrıca yüksek spor salonu ücretlerinden kaçmak isteyenler içinde alternatif bir çözüm olan koşu bandı satın almak için en güzel örnekleri www.ereyon.com.tr ‘de bulabilirsiniz.

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