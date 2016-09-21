Yaklaşık altıncı aydan itibaren ek gıdaya geçmeye başlayan bebekler için seçilecek mama sandalyesi özellikle beslenme alışkanlığının yerleşmesinde büyük önem arz etmektedir. Seçim yapılırken tekerlekleri, koltuğu, tepsisinin şekli ayrı ayrı ölçüt olarak görülmelidir. Tüm bunların öncesinde ise mama sandalyesinin yapımında kullanılan malzeme kalitesi çok önemlidir. Kullanılan malzemede içeriğinde kesinlikle kanserojen madde olmamalı ve TSE ve CE belgesi bulunmalıdır.

Size Yol Gösteren Yardımcınız Navigasyon Cihazı

Gelişen teknolojiler ve ulaşım imkânlarının artması ile her geçen gün turist sayısı artmakta ve insanlar sürekli seyahat planları yapmaktalar. Bilmediği yerleri yardım olmadan görmek isteyenlerin ilk olarak aradığı alet navigasyon cihazı olmaktadır. Bu tür yol yardım cihazlarının alırken dikkat edilmesi gerekenler;

· Cihazın ekran türü, boyutu ve dokunmatik olması

· Pil süresi

· Hafıza boyutu

· Güncelleme durumu

· Trafik uyumluluğudur.

Evinizde Sahip Olabileceğiniz Spor Salonu Koşu Bantları

Özellikle yoğun mesai içerisinde çalışanlar ve spor yapmaya fırsat bulamayanlar için evlerinde bulunacak koşu bantları spor yapmalarına olanak sağlamaktadır. Sağlıklı bir hayat arzu edenler için faydalı bir spor aleti olmakla birlikte koşu bandı seçiminde dikkat edilmesi gereken ve aranması gereken özellikler bulunmaktadır. Ayrıca yüksek spor salonu ücretlerinden kaçmak isteyenler içinde alternatif bir çözüm olan koşu bandı satın almak için en güzel örnekleri www.ereyon.com.tr ‘de bulabilirsiniz.