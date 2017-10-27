Beklenen özellik WhatsApp'a geldi!

WhatsApp kullanıcılarının uzun süreden beri beklediği mesaj silme özelliği devreye girdi

İnternet üzerinden mesajlaşma ve konuşma imkanı sunan sevilen uygulama WhatsApp, yeniliklerine devam ediyor. WhatsApp son olarak ise silme özelliğini devreye soktu. Buna göre artık gönderdiğiniz mesajı hem kendinizden hem de karşı taraftan silebiliyorsunuz.



Sevilen uygulama WhatsApp, “Delete for Everyone(Herkes İçin Sil)"özelliğini devreye soktu. Peki bu özellik ne işe yarayacak. Örneğin birine mesaj atarken yanlışlıkla başkasına attınız. Üstelik asla yazmak istemeyeceğiniz bir paylaşımda bulundunuz. İşte bu durumda bu özellik sayesinde mesajı hem kendinizden hem de karşı taraftan silme şansına sahip olacaksınız. WhatsApp mesajı silmek için ise size 7 dakika süre tanıyor. Bu sürede gönderdiğiniz metin, GIF, video, belge, sesli mesaj ya da mesaj neyse onu silebileceksiniz. Tabii karşı taraf mesajı görmeden hemen silmek de önemli. Aynı zamanda bu özelliği kullanabilmek için iki tarafın da WhatsApp'ının güncel olması gerekiyor. Sizin mesajı silmenize rağmen karşınızdaki kişi eski sürüm WhatsApp kullanıyorsa o zaman mesajınız silinmemiş demektir.



Sevilen uygulama bu özelliğini birkaç ülkede kullanmaya başladı bile. Kısa süre içinde Türkiye'deki kullanıcılara da sunması bekleniyor.





Peki mesajı nasıl sileceksiniz?



Birine mesaj gönderdiniz. Gönderdiğiniz mesaja basılı tutuyorsunuz. Karşınıza 'Sil' çıkacak oradan da 'Herkesten Sil' seçeneğine basarsanız mesajınız çift yönlü silinecektir.





