Beyaz eşyalarınızın arızalanma, sorun çıkarma ve problem yaratma gibi durumları olduğunda en güvenilir, en hızlı ve en garantili hizmeti almak istemez misiniz? O zaman beyaz eşya servisi olarak hizmet verdiğimiz ekibimizle iletişime geçebilir, eşyalarınızı onarıma sokabilirsiniz. Peki biz kimiz ve hangi noktalarda hizmet veriyoruz?

Beyaz eşyalarınızı her türlü bakıma tabii tutan, uzun yıllardır 20.000'i aşan müşteri kapasitesine hizmet veren, sorunsuz, aynı gün onarım hizmeti sunan kurumsal bir şirketiz. Bu konuda tamirat, onarım, destek hizmeti bizim tarafımızdan sizlere sunulmaktadır. Verdiğimiz hizmetler tamamem sizlerin memnuniyeti noktasına dayalı olarak yapılır ve sizlere en iyi şekilde teslim edilir. Cihazlarınız aynı hataları, arızaları ve problemleri tekrar etmezler. Bu noktada güvenebileceğiniz, profesyonel bir ekipten oluşan firmaya yani bizlere başvurabilirsiniz. Emin olun alacağınız hizmetin bu kadar kaliteli olacağına inanamayacaksınız.

Firmamız ve ekibimiz ile aynı gün servis imkanı vererek sizlerin memnuniyetinize çok dikkat ediyoruz. Bu konuya gösterdiğimiz özen ve önem son derece yüksek seviyelerde tutulup, sizlerin mutlu olmanıza yönelik çalışmalarla şekillenmektedir. Herhangi bir memnuniyetsizlik durumu yaratmayacak derecede güler yüzlü, anlayışlı bir ekibimizin olduğunu ve alanında profesyonel sayılabilecek düzeyde olduklarını söylememiz gerekmektedir. Ekibimizin yaptığı işlere o kadar güveniyoruz ki sizlerin memnun kalmama ihtimalininiz yok sayıyoruz. Bu noktada yaptığımız işler ve çıkardığımız kaliteli onarım bizlere bu imkanı tanımaktadır.

Profesyonel bir ekip ile İstanbul kombi servisi de yapmaktayız. Kombilerinizin herhangi bir problemi mi var? O zaman kesinlikle uzman bir kuruluştan desteke almanız gerekiyor. Bu konuda sizlere verdiğimiz hizmet dev ölçülerde, kalite standartlarının çok üzerinde olmakla beraber uygun fiyat güvencesiyle verilmektedir. Kombileriniz artık bizlere emanet ve en iyi şekilde onarılacağından hiç kuşkunuz olmasın. Kombi servisi bizim işimiz ve mutlu olmak, alacağınız hizmetten gurur duymak sa sizin...