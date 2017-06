Bilim insanları en yaşlı gezegeni belirledi

Bilim insanları Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in aynı zamanda en yaşlısı olduğunu tespit etti

ABD'nin California eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı ve Almanya'nın Münster Üniversitesinden araştırmacılar, Jüpiter'in yaşını belirlemeye yönelik yaptıkları öncü çalışmada, gezegenin katı çekirdeğinin Güneş Sistemi'nin 4,6 milyar önce oluşmasından yaklaşık 1 milyon yıl sonra meydana geldiğini saptadı.



Araştırma için gezegenden doğrudan yer örneği alma imkanı olmayan bilim adamları, gezegenin yaşını Jüpiter'den kopan demir gök taşlarındaki izotop izlerini inceleyerek belirledi.



Bilim insanları, göktaşlarının maddi yapısında genetik olarak farklı iki gaz ve toz rezervuarının birbirine karışmadan bir arada bulunduğunu tespit etti. Bunun güneş sisteminin oluşumunun ilk 1 milyon ila 4 milyon yıllık evresinde yaşanan bir etki olduğuna dikkati çeken bilim adamları, Jüpiter'in Güneş nebulasının oluşturduğu gaz ve toz diski içinde bir blok oluşturarak iki rezervuara ait unsurlarının birbirine karışmasını engellediği kaydedildi.



Bulguların, Jüpiter'in Güneş nebulasının hala aktif olduğu dönemde, yani diğer gezegenlerin oluşmasını sağlayan soğuma evresinden çok önce oluştuğunu gösterdiğini vurgulayan bilim adamları, bunun dev gaz gezegeninin Güneş Sistemi içindeki en yaşlı gezegen olduğunu kanıtladığını belirtti.



Araştırmanın sonuçları, Amerikan Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.