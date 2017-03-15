Bilmeniz Gereken 4 Facebook İpucu

Facebook , en popüler sosyal ağ sitelerinden biri olmakla birlikte, çeşitli ipuçlarını ve püf noktaları ile de birlikte geliyor.Burada, profilinizde denemek istediğiniz FB hileleri listesini derledik.Tabii henüz bir profiliniz yoksa e-mail adresi almanız ve üye olmanız gerekiyor. Hotmail açmak için hotmailac.co’dan yardım alabilirsiniz.

FB olarak da bilinen Facebook, her yaştan insanın en popüler sosyal paylaşım sitelerinden biridir. Bugünlere ufak bir kitleyle başlayarak gelen site şu an milyonlarca aboneye sahiptir. Ne yazık ki, çoğu insan, Facebook'un sunduğu tüm güzel uygulamaları nasıl kullanacağını ve ne tarz ipuçları barındırdığını gerçekten bilmiyor.Bu yazımız umarız faydalı olacaktır.

Gelişmiş Facebook deneyimi için kullanışlı Fb hileleri:

1. Yalnızca Çevrimiçi Seçilen Arkadaşlar'a gösterin:

Facebook sohbet, FB'nin en havalı ve en kullanışlı özelliklerinden biridir.Tabii öncelikle facebook’a kaydolmanız lazım.Ancak çoğu kişinin kanayan yarası, giriş yaptığında her seferde sohbet ettiği kişilerin sayısını sınırlamak.Kesinlikle hepsine yazacak zaman olmayabiliyor, ve yazmak istemediğimizde de reddedilmiş gibi hissetmelerini istemiyoruz. Peki sadece seçtiğiniz arkadaşlarınıza çevrimiçi görünmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz?.

Nasıl yapılacağına gelince:

Sayfanın sağ alt tarafındaki Sohbet'e gidin ve ardından dişli simgesini tıklayın ve gelişmiş ayarları tıklayın. Şimdi, "Tüm arkadaşlar için sohbet et, hariç..." yazan alana bir pencere açılacak ve çevrimiçi görünmek istemediğiniz arkadaşlarınızın adını eklemeye başlayın. Bununla artık, onlara görünmezsiniz.

2. Facebook videolarının otomatik oynatmasını kapatın:

Facebook otomatik olarak, zaman çizelgesini kontrol ederken videolar oynatır.Videoların otomatik oynatmasını devre dışı bırakmak isterseniz, bu adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz.

Facebook Ayarlar> Videolar -> Facebook videolarının otomatik oynatmasını kapatın.

Ve yavaş internet hızına sahip bir ülkenizdenseniz, varsayılan kaliteyi HD'den SD'ye değiştirebilirsiniz.

3. Facebook'ta Magic Circles:

Bu gerçekten basit, ancak bunu ilk seferde anlamazsanız korkmayın.Sayfanızda görünen bu harika sihir daireleri, Facebook'ta bulabileceğiniz pek çok gizli numaradan sadece biridir.Bunu denemek isteyebilirsiniz.

Yukarı, Yukarı, Aşağı, Aşağı, Sol, Sağ, Sol, Sağ, B, A tuşlarına basın ve ardından yukarı ve aşağı tuşuna basın.

Şimdi, ilk denemenizde işe yaramayacağı ihtimaline karşı, F5 tuşuna basarak sayfanızı yeniden yüklemeyi deneyin ve işlemi tekrarlayın.Bu eskiden geçerli olan bir numaraydı, çoğu kişide çalışmayabilir.Hatırlatmakta fayda var.

4. Facebook arama geçmişinizi temizleyin:

Bir sürü insanın profiline girdiniz, isimleri arattınız diyelim.Sonrasında birinin yanında başka bir sayfaya bakmaya çalışırken arama tuşuna geldiğinizde daha önce arattığınız isimleri de gösterdiğini gördünüz ve utandınız.Bunların olmaması için düzenli olarak arama geçmişinizi silmeniz lazım.Bunun için profilinizden “view activity log” yazan yere gelin.Kapak fotoğrafının sağ altında bulacaksınız bunu. Sonrasında sol tarafta comments kısmının altına more diyip gelin ve “search” yazan yeri tıklayın. Şimdi de sağ üst köşeden clear seaches diyin ve geçmiş olsun. Bu temizliği düzenli olarak yaparsınız iyi olur.