BiSU; Dünyanın ilk ve tek mobil su sipariş uygulaması Türkiye’den...

Dijital dünya, hayatlarımızı kolaylaştırmaya devam ediyor ve yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. BiSU da bu gelişmelerin ışığında doğan, akıllı telefonlar üzerinden kullanıcıların kolay ve hızla su siparişi verebilmesini, istedikleri ürünü farklı markalar ve özellikler arasından seçebilmesini sağlayan dünyanın ilk ve tek uygulaması.



BiSU; kurucuları Ergin Üner ve Ozan Alptekin’in su sektörü ve sipariş süreçleri ilgili fark ettikleri ve hatta bizzat yaşadıkları bazı sorunları ve fırsatları tespit etmeleriyle ortaya çıkan bir mobil uygulama fikri... BiSU 1,5 yıl önce hizmete başlamasının ardından kısa süre içinde 7 şehirde, 200.000 üzerinde kullanıcıya, günde yaklaşık 2500 sipariş ile toplamda 10 milyon litre su siparişini ulaştırarak, günümüzün en başarılı yerli girişimlerden biri haline geldi.





BiSU’nun kurucularından Ergin Üner uygulamnın 2017 sonunda Istanbuldaki hanelerin ambalajlı su tüketiminin yüzde 7’sinin karşılanmasını hedeflediklerine işaret ederken uygulamanın damacana, cam damacana ve pet grubu sipariş iletimini gerçekleştirirken kullanıcılar için herhangi bir ek masraf getirmediğine de dikkat çekti.





BiSU projesinin bir mobil uygulama olduğuna dikkat çeken Üner, şu bilgileri verdi: “BiSU Türkiye’de herkesi, her zaman ve her yerde ilgilendiren, gündelik bir ihtiyaçtan yola çıkıyor, yani su ihtiyacından. Proje, kullanıcının farklı markalar arasından seçim yapıp, 3 saniye gibi çok kısa bir süre içinde su siparişi verebilmesini sağlıyor. Yoğun şehir temposunda, su siparişi vermek çoğu zaman unutulan, unutulmak istenen, üşenilen veya zamanlama sorunları yaratan bir konu. Tüketicinin, abone olduğu marka dışındaki hiçbir markanın fiyatları,kampanyaları,içerik bilgileri ve farklı seçemekleri hakkında haberdar olmaması da bir diğer problem... BiSU, bu iki soruna da çözüm getiriyor.”





Dört genç girişimcinin ortak projesi



BiSU projesini başlatan iki genç girişimci Ergin Üner ve Ozan Alptekin, iş dünyasında büyük şirketlerde edindikleri deneyimlerini şimdi kendi işlerine aktarıyorlar.



Ozan Alptekin; 2003 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yıllarca global iletişim firmalarında önemli görevler aldıktan sonra, kendi danışmanlık firmasını kurdu ve çok sayıda global firmaya danışmanlık hizmeti verdi. Mobil dünyaya ilgi duyan ve buradaki gelişmeleri yakından takip eden Ozan, BiSU’dan önce de pekçok mobil uygulamanın geliştirilmesinde aktif rol oynadı.



Ergin Üner, 2003 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, sırasıyla Metro Grup, Pepsico, Danone gibi uluslararası şirketlerde önemli pozisyonlarda görev aldı. Girişimci yönü sayesinde, belirli dönemlerde su sektörü de dahil olmak üzere, farklı yatırımlarda rol aldı. Üner ve Alptekin, BiSU projesinde Murat Kocaağa'nın ve Cem Ceyhan’ın bireysel desteklerini alarak, toplamda 4 ortak olarak, şirketin kurulumunu gerçekleştirdi.

Mobil uygulama üzerinden su konusunda inceleme ve sipariş vermeyi sağlayan BiSU, yılın yatırımcı firması seçilen Sankonline ve 500 Istanbul‘dan aldığı yatırım desteği ile Türkiye’de mobil su siparişi alandaki büyümesini sürdürmeye kararlı.