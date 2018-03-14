BlueStacks Nedir?

Android sistemler için hazırlanan oyun ve programlar, bilgisayarlarda kullanılamıyor ve bu da programcıları harekete geçirdi

Android sistemler için hazırlanan oyun ve programlar, bilgisayarlarda kullanılamıyor ve bu da programcıları harekete geçirerek, kullanıcıların bu sorununu çözmeye yönlendirdi. En son üretilen BlueStacks bu sorunu tamamen çözüyor ve bu yüzden kullanıcılar BlueStacks ne işe yarar? sorusunu sormaya başladılar. Bu uygulama, Android işletim sistemine uygun programları, bilgisayarın işletim sistemine uygun hale getirerek çalışmasını sağlayan bir yazılım türüdür. Bu uygulama yüklendiğinde bilgisayarda ayrıca bir ayar yapılmasına da gerek olmuyor.

BlueStacks nasıl indirilir? sorusunun cevabı ise çok basit, en güvenlisi yazılımın kendi sitesinden indirmek ve Next butonuna basarak ilerleyip, Finish yazısı ile kurulumu tamamlamak.

BlueStacks Uygulamasının Kullanımı

BlueStacks uygulaması nasıl kullanılır? sorusunun en basit izahı ise; uygulamanın kurulumundan sonra masa üzerinde oluşan BlueStacks simgesine tıklanarak giriliyor ve one time Setup menüsüne tıklanarak, Continue yazısına basılıyor ve uygulama kullanılıyor. Bu programın düzgün çalışması için genellikle Google hesabı açmak gerekiyor. Programda oluşabilecek Türkçe karakter problemleri ise denemelerle çözülebiliyor. Tabletle kullanımı aynı olan sistemde, Google Play üzerinden istenilen oyun ve uygulamalar kolayca indirilerek kullanılabiliyor.

BlueStacks Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

BlueStacks uygulamasının oldukça fazla ve faydalı özellikleri bulunuyor, bunlar; uygulamanın bilgisayara yüklenmesinden sonra, otomatik performans ayarlama özelliğinden dolayı oyunların en iyi performansla oynanabilmesi, uygula sayesinde aynı anda birden çok oyun oynanabilmesi, oyundaki oyuncularla konuşulabilmesi, bir çok kısa yol tuşuna sahip olunması, yazılımın tüm grafik kartlarına uyum sağlayabilmesi ve Facebook’ta canlı maç seyredilebilmesi ile bu yayının paylaşılması olarak sıralanabilir.

BlueStacks İçin Gerekli Olan Sistem Gereksinimleri

BlueStacks uygulaması için;

2 GB ram,

6 GB boş disk alanı,

Geniş bant bağlantısı,

Windows işletim sisteminin XP (SP3), 7, 8 veya 10 versiyonları gerekiyor.

Kaynak: http://www.indirdost.net