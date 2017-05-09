“BOĞAZİÇİ YAZILIM’ın düzenlediği, NX11 Fark Eğitim Semineri’ne yoğun ilgi”

Siemens PLM Software firmasının Türkiye’deki tek distribütörü ve 25 yıldır sektörün lider kuruluşu BOĞAZİÇİ YAZILIM’ın, iş ortaklarının ve müşterilerinin katılımı ile 22 Mart 2017 tarihinde DİVAN İSTANBUL ASIA otelinde gerçekleşen NX 11 Fark Eğitim Semineri’ne gösterilen ilgi büyüktü. Söz konusu seminerde, tasarım için NX CAD , imalat için NX CAM , simülasyon için SIMCENTER & SIMCENTER 3D çözümlerimizde NX 11 ile gelen yeniliklerin tanıtımı başarılı bir şekilde yapıldı.

NX 11

NX 11, ürün yeteneklerini olabildiğince erken aşamalarda ve hızla geliştirmek, test etmek ve üretmek için mevcut fonksiyonaliteye ilave olarak çok güçlü tasarım, simülasyon ve imalat yetenekleri getirdi. NX 11 ile daha önce manuel olarak yapılan pek çok işlem otomatik hale getirildi.

Yakınsak Modelleme (Convergent Modeling), hızlı imalat (rapid manufacturing), gelişmis not alma (annotation), drafting, dökümantasyon, rendering konularındaki yeni yaklaşımlar kullanıcılarımızın dikkatini çekecek konulardan bazılarıdır. Ayrıca NX 11 içindeki Active Workspace uygulaması, PLM yeteneklerine NX içinden kesintisiz bir geçiş sağlayacaktır.

Tasarım için NX 11: Ürün Mühendisliği'nde Dönüşüm

NX 11, getirdiği yeniliklerle birlikte ürün mühendisliğini yeni bir boyuta taşımaktadır. Kavramsal tasarımdan detay mühendislik ve dökümantasyona kadar getirdiği yenilikler, ürün tasarımında paradigm değişimi yaşatacaktır. Facet modelle çalışma, 3D printing ile hızlı imalat, PMI (Product & Manufacturing Information), drafting, dökümantasyon, fotogerçekçi render (photorealistic rendering), dinamik display bunlardan bazılarıdır.

NX 11, en gelişmiş ve en iyi 3D printing desteğini sağlamaktadır. Yakınsak modelleme (Convergent Modeling) ve 3D printing ile geleneksel yöntemlerle imalatı imkansız olan tasarımları bile rahatlıkla yapabilirsiniz.

NX 11 ile 2D teknik resimlerinizi kolaylıkla ve hızla Akıllı 3D modellere dönüştürebilirsiniz.

Simulasyon için Simcenter 3D

Ürün performansını önceden görmek için kullanılan simülasyon çözümleri Simcenter 3D içinde toplanmıştır. Önceden beri kullanılmakta olan NX CAE yetenekleri, Simcenter 3D içinde akustik, gelişmiş raporlama ve pek çok diğer yetenekle birleştirilmiştir. Simcenter 3D, 3D ölçeklenebilir, 3D simülasyon yeteneklerini, D simülasyon, test, Simülasyon Veri Yönetimi yeteneklerini sağlar.

İmalat için NX 11: Dijital Üretim

NX CAM içindeki yeni robotik imalat ve hibrit katmanlı üretim (Additive Manufacturing) yetenekleri, size yeni bi üretim boyutu kazandıracaktır.

Line Designer ile fiziksel fabrikanızla sanal yapınızı sürekli olarak karşılaştırabilirsiniz. NX CAM ile imalat sürelerini kısaltabilir, hızlı kontrol metodları uygulayabilirsiniz.

NX CAM 11 ile örneğin takımyollarını %60 daha hızlı olarak yaratabilirsiniz.

NX CMM 11 ile, Renishaw PH20 probları ile yüksek hızlı kontrol avantajını yaşabilirsiniz.

Standart parça kütüphanesinden sürükle-bırak yöntemi ile seçtiğiniz takımların hareketlerini simüle edip, görerek yeni takımlar oluşturup, imalat sırasındaki yüksek maliyetli hataları ortadan kaldırabilirsiniz.