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    • Bu saat HTC'yi kurtarabilir

    HTC'nin uzunca bir zamandır dedikodusu yapılan akıllı cihazı, ilk kez bu fotoğraflarla ortaya çıktı

    11 Ekim 2016 Salı 10:41
    Bu saat HTC'yi kurtarabilir
    HTC, son bir kaç yıl boyunca akıllı saat yapma konusunda son derece kararsızdı, ancak görünüşe bakılırsa en sonunda bir ürün ortaya çıkacak. Bir Weibo kullanıcısının yaptığı gönderide yapım aşamasında olan bir Android Wear akıllı saate ait fotoğraflar sızmış gibi görünüyor. Under Armour markasına da sahip olan saat görünüşe bakılırsa fitness ile ilgili olacak; tansiyon ölçer, lastik kayış ve diğer egzersiz için tasarlanmış özelliklerin tümünü sunacak.

    HTC'nin Halfbreak yazılımını geliştirmek için ne yapacağı pek belli değil. Daha önce yapılan bildirilere göre saat 360 x 360 dairesel ekrana sahip olacak. Saatin ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Markanın finansal durumu çok iyi bir durumda değil ve bu akıllı saat, HTC ismini tekrar yukarı taşıyabilir. (chip.com.tr)
    Anahtar Kelimeler: Htc, Htc Akıllı Saat, Akıllı Saat

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