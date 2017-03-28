Bu telefonlarda Messenger çalışmayacak!

Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger artık bazı telefon modellerinde hiç çalışmayacak

Bu ayın sonuna doğru artık Facebook Messenger, bazı işletim sistemlerinde kullanılamayacak. Yapılan duyuruya göre Windows Phone 8.1 ve daha altındaki işletim sistemlerini kullanan telefonların Facebook Messenger desteği sona erecek.



Windows Phone kullanan Facebook Messenger kullanıcıları genelin sadece yüzde 1'den daha az bir kısmına tekabül ediyor. Facebook'un desteğini kesmesinin nedeni ise güvenlik sorunu olarak gösterildi.



Öte yandan WhatsApp’ın yaptığı gibi, Messenger da Android 2.2 Froyo işletim sistemi içinde artık destek vermeyeceğini duyurdu. Uygulamanın destek vermekten vazgeçtiği diğer işletim sistemi de iOS 6.0 sürümü olarak açıklandı



Mart ayının sonuna doğru bu işletim sistemini kullananlar Facebook Messenger tarafından uyarı niteliğinde bir mesaj alacaklar.