Bulaşık Makinesinde Bulaşıklar Yıkamadan Sonra Kirli Çıkıyor

Bulaşık makinesi günümüz modern yüzyıl teknolojisinin en önemli ve en üstün teknolojilerinin başında kendisine yer buluyor.

İleri nesil beyaz eşya teknolojisinin başta ev hanımları olmak üzere herkese sağlamış olduğu yüksek konfor ve kaliteli yaşam standartları her ne kadar ilk dönemlerinde lüks bir teknoloji olmasına yol açıyor olsa da son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte bulaşık makineleri her evin en temel gereksinimlerinden birisi haline geldi. Bu durumda günümüz modern yüzyıl dünyasında bulaşık makinelerinde son derece yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasına neden olurken, bulaşık makinelerinin ileri teknolojilerinde meydana gelebilecek arızalanmalar için Bulgurlu Arçelik Servisi merkezi tarafından etkin çözümler sağlanıyor.

Bulaşık makinelerinde sıklıkla görülen arızalanmalardan birisi olan yıkama ardından bulaşıkların kirli çıkması sorunu içinde Kavacık Arçelik Servisi merkezinin teknolojik ve profesyonel servis altyapısı ile kaliteli hizmet çözümleri bulunuyor. Bu kapsamda da bulaşık makinelerinde yıkama ardından kirli çıkmakta olan bulaşıklara yönelik olarak ilk olarak yıkama motorunun çalışmaması olasılığı değerlendirilmektedir. Eğer yıkama motoru çalışmamakta ise yenisi ile değişimi gerçekleştirilerek, bulaşıkların yeniden ilk günkü performansta çalışma gerçekleştirmesiyle bulaşıkları yüzde yüz hijyenik hale getirmesi sağlanır. Ancak yıkama motoru sorunsuz çalışıyor ise teknik ekipler makinedeki fıskiyeler için kontrol uygular ve dönüş yapamaması ya da deliklerinde tıkanma olup, olmadığı incelenir. Eğer dönüş yapamıyor ise dönüşüne engel teşkil eden etkenler ortadan kaldırılırken, eğer delikler tıkanmış ise tıkanıklık giderilmektedir.

Bulaşık makinesinde bu olasılıklar dışında bulaşıkların kirli çıkması bulaşık makinesinin deterjan ve parlatıcı alımını yapamıyor olması olasılığı da bulunmaktadır. Bu kapsamda Arçelik Servisi teknik ekipleri deterjan ve parlatıcı rölelerini kontrol ederek, arızalı ise yenisi ile değişimini gerçekleştirmektedir. En son olarak bulaşık makinesindeki su basıncı seviyesinin düşük olması da iyi bir yıkama yapılamamasına yol açacağından bulaşıkların yıkama ardından kirli çıkmasına sebep olabileceğinden teknik ekipler tarafından bulaşık makinesinde su basıncının 1 barın altında olmaması dolayısı ile şebeke genelinde su bulunmuyor ya da basınç seviyesi düşük ise suyun gelmesi beklenerek, basınç seviyesi düzenlenmekte ve sorunun çözümü sağlanır. Bu şekilde bulaşık makinesinin normal şekilde tüm bulaşıkları yüzde yüz hijyenik hale getirecek şekilde yıkayabilir hale getirilmesi sağlanır.