Bulut Sunucuya Geçiş Yapmak için 5 Neden

Eski nesil veri depolama yöntemlerinde olduğu gibi tek merkeze dayalı bir depolama olmayıp birbiriyle ilişkilendirilmiş birden fazla veri merkezi olduğundan dolayı herhangi bir makinada teknik bir arıza sonucu uygulamalarınız ulaşılamaz hale gelmez

1-) Uygulamalarınız her zaman ulaşılabilir olur.

Eski nesil veri depolama yöntemlerinde olduğu gibi tek merkeze dayalı bir depolama olmayıp birbiriyle ilişkilendirilmiş birden fazla veri merkezi olduğundan dolayı herhangi bir makinada teknik bir arıza sonucu uygulamalarınız ulaşılamaz hale gelmez. Ziyaretçilerinize en yakın sunucuya ilişkilendirilmiş bir diğer veri merkezinden cevap gelerek her zaman ulaşılabilir olursunuz. Türkiye’de ve yurtdışında sunuculara sahip olan Cloudeos’u tercih edin ve tüm dünyadan erişilebilir olun.

2-) Maliyetleriniz Düşer. Ekonomiktir.

Eğer vps yahut dedicated kullanmayı gerektirecek büyüklüğe ulaştıysanız eski nesil bu veri depolama yöntemlerine geçerken bir kez daha düşünmelisiniz. Bu yöntemlerin fiyatlandırması paket fiyat olarak belirlenir. Yani hiçbir zaman kullandığınız kadarını ödemezsiniz sitenizin hızlı, sorunsuz çalışabilmesi için belki de ayda bir kez ya da sadece hafta sonları yaşanan bir yoğunluk için fazladan ödeme yaparsınız. Bulut sunucularda ise fiyatlandırma evinizde ödediğiniz elektrik, su faturasından farksızdır. Ne kadar öderseniz o kadar harcarsınız. Veri merkezi uygulamalarınız için talep edilen gücü o an yollar bu da ileri vadede düşüldüğünde özellikle düzensiz ve büyük veri akışı isteyen uygulamalar için veri depolama maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. Fiyatları https://www.cloudeos.com/tr/fiyat sitesinden görüp satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

3-) Daha global bir hizmet verirsiniz.

Eski nesil veri depolama sistemlerinde bulut sunucuların aksine tek bir veri merkezine bağlı çalışır. Bu da örnek vermek gerekirse; veri merkezimiz Türkiye’de fakat Kanada’dan biri web sitemize girmek istedi. Veri merkezi Türkiye’de bulunduğundan dolayı Kanada’dan sitemize girmek isteyen kişi Türkiye’den sitenize ulaşmak isteyen kişiye göre daha yavaş ve zor ulaşacaktır. Fakat iyi bir firmayla çalışıyorsanız Kıtalar arası bile ilişkilendirilmiş bulut sunucular bulunmakta bu sayede bulut sunucuyla daha profesyonel hizmet verirsiniz.

4-) Daha Güvenli

Bulut sunucular birden fazla veri merkeziyle ilişkilendirildiğinden dolayı vps, dedicated gibi sistemlerde olduğu gibi verileriniz tek makine üzerinden tutulmaz. Birden fazla makinada tutulur. Bunun sonucunda olası bir geri döndürülemez makine arızasında bir diğer sunucudan yedeklerinize ulaşılarak hizmetin devam etmesine olanak sağlar.

5-) Daha hızlı

Eski nesil veri depolama yöntemlerinde paket fiyatı ile güç satın alırsınız. Yani ister o gücün yüzde onunu ister yüzde doksanını kullanın. Buda olası bir beklenmeyen trafik yoğunluğundan güç sınırlarınızın aşılarak uygulamalarınızın ulaşılamaz hale gelmesine neden olur. Fakat bulut sunucular uygulamaların anlık güç ihtiyaçlarına göre cevap verdiğinden dolayı siteniz her zaman en iyi hızda hizmetine devam eder.