Call Of Duty Black Ops 4 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call of Duty'nin unutulmaz serilerinden biri olan Black Ops'un yeni oyunu geliyor! Dünya çapında en çok oynanan savaş oyunlarından biri olan Call of Duty yeni oyunu Black Ops 4 ile 12 Ekim 2018 tarihinde oyuncular ile buluşuyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça oyunun nasıl olacağı netlik kazanırken, Call of Duty Black Ops 4'ün sistem gereksinimleri de belli olmaya başladı.

Önceki yıl World War 2 ile oyuncuların beklentilerini fazlasıyla karşılayan Activision, yarım kalmış Black Ops serisini tekrar oyuncular buluşturuyor. Üstelik yeni oyunda Playerunknowns Battlegrounds ve Fortnite gibi bir çok oyuna ilham olan Blackout adlı bir Battle Royale modu da yer alıyor.

Blackout modunda benzeri battle royale oyunlarından farklı olarak oyuncular devasa battle royale haritalarında birbirleri ile mücadele ederken, kara, hava ve deniz taşıtları kullanabiliyorlar. Ayrıca blackout modunda oyuncular önceki blackops serilerinde yer alan karakterleri de bu oyunda kullanabilecekler.

Blackops 4'ün multiplayer modunda ise Call of Duty serisinin belki de en havalı askerleri olan "Uzmanlar" yeniden karşımıza çıkıyor. Normal bir askerden daha üstün yeteneklere sahip olan Uzman askerler ile oyuncular daha üstün bir multiplayer deneyimi yaşayacaklar. Toplamda on farklı sınıftan oluşan uzman askerlerin her birinin farklı yetenekleri bulunuyor.

Oyun mekaniklerinde büyük ölçülerde değişikliğe giden Activision, Black Ops 4 ile birlikte "can yenilenmesi" özelliğini kaldırıyor. Artık oyuncular ağır yara aldıklarında tedavi görmedikçe iyileşemeyecekler. Böylece Dark Souls'vari bir Call of Duty oyunu ile karşı karşıya kalacağız.

Oyunun resmi sistem gereksinimleri henüz açıklanmamış olsa da sistemgereksinimleri.info tarafından oyun için gerekli olan tahmini sistem gereksinimi bilgileri gün yüzüne çıkmış durumda. Aşağıda oyun için gerekli olan tahmini sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops 4 Sistem Gereksinimleri Donanımlar Minimum Önerilen İntel İşlemci Core i3-3225 3.3GHz Core i5-2400 3.1GHz Amd İşlemci Ryzen R5 1400 Ryzen R5 1600X NVİDİA Ekran Kartı GeForce GTX 660 GeForce GTX 1060 [adinserter block="9"] AMD Ekran Kartı Radeon HD 7850 Radeon RX 580 8GB RAM 8 GB 12 GB İşletim Sistemi Windows 7 64 Windows 7 64 DirectX DirectX 11 DirectX 11 Saklama Alanı 90 GB 90 GB

Kaynak: Call of Duty Black Ops 4 Sistem Gereksinimleri